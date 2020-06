Niterói terá novo programa para emprestar dinheiro às empresas

A Prefeitura de Niterói, atualizou os dados de hoje (24), dos casos de Covid-19 na cidade. São 4663 casos confirmados, com 3662 pessoas recuperadas, 187 óbitos, 116 pessoas hospitalizadas e 698 em isolamento domiciliar em acompanhamento pela secretaria municipal de saúde.

O prefeito, lembrou na live nas redes sociais da prefeitura, que o plano de transição para o chamado “novo normal”, elaborado por técnicos da Prefeitura e especialistas da FIOCRUZ, UFRJ e UFF, foi iniciado em 21 de maio e apesar do início da liberação de algumas atividades naquela data, houve uma redução da taxa de transmissão, de leitos ocupados e da taxa de recuperados. O prefeito destacou que isso só foi possível graças a colaboração da população de Niterói.

EMPRESA CIDADÃ

O prazo para as 2800 empresas, que aderiram ao programa empresa renovarem a sua adesão para mais dois meses, termina em 02 de julho. Portanto aquelas empresas que entrarem no portal do programa e renovarem a adesão, terão no total 5 meses de apoio da prefeitura para pagamento dos salários de seus funcionários. Em contrapartida, essas empresas não poderão demitir até dezembro de 2019.

SUPERA NITERÓI

As empresas tem encontrado dificuldades para conseguir o benefício do programa Supera Niterói, que concede crédito a empresas da cidade, a juros zero e prazo de pagamento de 36 meses. Por conta disso, o prefeito Rodrigo Neves, informou que na sexta-feira vai apresentar novas soluções para viabilizar o programa. Na semana que vem dará início uma nova estratégia para viabilizar os empréstimos às pequenas e médias empresas. Este novo programa está em fase de finalização pela secretaria de fazenda.

QUIOSQUEIROS E JORNALEIROS

No dia 30 de junho será creditado R$ 500,00 nos cartões que os quiosqueiros, jornaleiros e produtores agro ecológicos receberam do município, através do programa renda básica.