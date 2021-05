Niterói terá novo calendário de vacinação

O secretário municipal de saúde de Niterói, Rodrigo Oliveira, informou que essa semana a cidade vai encerrar a fase de imunização das pessoas com comorbidades e com deficiência permanente cadastradas no Programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC), de até 18 anos. E falou sobre o novo calendário de vacinação da cidade. Já Vinicius Wu, secretário de educação, informou sobre o recebimento do Renda Básica para novos alunos matriculados na rede municipal.

Rodrigo anunciou que na segunda-feira (24) Niterói receberá uma nova remessa de doses, porém não informou a quantidade recebida. “Na próxima terça-feira (25) vamos informar o novo calendário e as unidades específicas que vacinarão, pois haverá mudança”.

O secretário de educação, Vinicius Wu, falou sobre os benefícios das famílias que têm filho matriculado na rede municipal de Niterói.

“Nós tivemos uma demanda grande de alunos vindos de outras redes e com isso precisamos fazer uma análise a respeito dessas matrículas e com isso poder conceder o auxílio com transparência e segurança a essas famílias”, explicou o secretário. “Aqueles matriculados esse ano, que têm direito ao programa Renda Básica, receberão seus cartões até a primeira quinzena de junho com pagamento retroativo da data da matrícula”, continuou.