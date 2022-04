Niterói terá esquema especial de trânsito para feriado de São Jorge

A tradicional procissão da Capela de São Jorge que ocorre no Centro de Niterói irá causar interdições no trânsito, no sábado do dia 23. A Niterói Transporte e Trânsito (Nittrans), que vai supervisionar a celebração, divulgou um esquema especial para a data festiva.

Haverá reserva de vagas em ambos os lados da Rua Alcídes Figueiredo, local da igreja dedicada ao santo, a partir das 22h do dia 21 para a montagem das estruturas de palco e barracas. O fluxo nesta via ficará interditado entre 06h, do dia 22, até às 20h do dia 23.

No dia da celebração, o tráfego de veículos será interditado parcialmente durante a passagem da procissão de alvorada que se inicia na Rua Alcídes Figueiredo e segue pelas ruas Marechal Deodoro, Rua Barão do Amazonas, Rua São João, Rua Luis Leopoldo Fernandes Pinheiro, Rua da Conceição, Rua Visconde de Sepetiba, e retorna para a Rua Marechal Deodoro, se encerrando na Rua Alcídes Figueiredo.

Outra procissão, que ocorre na Rua Presidente Castelo Branco, também vai causar interdições. Serão reservadas vagas de estacionamento na rua onde se inicia a procissão, das 22h do dia 22 até as 11h do dia 23. No dia 23, será interditado parcialmente durante a passagem da procissão no mesmo local, e segue pela Avenida Jansen de Melo, Rua Heitor Carrilho, Rua Manoel Pacheco de Carvalho e retorna a Rua Presidente Castelo Branco, iniciando-se às 10h.