Niterói terá atividades para estimular proteção dos animais

Niterói criou o Programa Educação Animalista nas Escolas. A medida tem como objetivo estimular o convívio salutar com os animais e a preservação da natureza. A medida entrou em vigor hoje (19), após ser publicada no Diário Oficial do Município, e acontece na semana seguinte ao triste episódio no qual uma cadela foi encontrada amordaçada em uma mala.

Poderão participar do programa alunos de todos os segmentos da rede municipal de Niterói, responsáveis e profissionais da educação, cuja forma de participação será regulamentada pela Secretaria Municipal de Educação. O programa será dividido em quatro pilares: direito dos animais, proteção animal, responsabilidade com os animais e comportamento animal.

As atividades do programa consistirão em visitas ao Centro de Controle Populacional de Animais Domésticos (CCPAD), Castramóvel e escolas veterinárias. Também haverá apresentação de vídeos educativos sobre a temática Proteção Animal e distribuição de cartilhas e materiais didáticos relacionados ao tema; além da participação dos membros do Programa e convidados em palestras, oficinas, competições e brincadeiras.

De acordo com o governo municipal, entre os objetivos do programa estão estimular o desenvolvimento da sensibilização do aluno diante da vida e no que se refere aos valores éticos e humanitários da preservação ambiental, empatia, compaixão, solidariedade, respeito, senso de justiça, tolerância às diferenças e cidadania.

Além do trabalho de conscientização, o programa também pretende incentivar a melhoria na frequência escolar e divulgar medidas práticas como a manutenção dos cuidados básicos para os animais domésticos, em especial o controle de parasitas e vetores que podem propagar zoonoses e divulgar os programas de vacinação e castração animal.

Maus tratos

O caso de uma cadela abandonada dentro de uma mala em Niterói, na semana passada, chocou a cidade. O animal foi abandonado por um homem que foi flagrado por câmeras de segurança. A Policia Civil tenta identifica-lo. Para evitar que outras ações do tipo ocorram, o programa lançado pelo Município terá uma atenção especial com o tema maus tratos contra animais.

A proposta é oportunizar o acesso a conhecimentos relacionados à proteção e direitos dos animais e discutir sobre a problemática acerca do aprisionamento de animais silvestres, contrabando e maus tratos. Para isso, serão estabelecidas vias dialógicas com projetos pedagógicos das Escolas, visando integrar o tema Proteção animal ao processo pedagógico interdisciplinar.