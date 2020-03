Niterói terá 140 novos leitos em 20 dias para tratar a COVID-19

Acompanhado do secretário municipal de Saúde, Rodrigo Oliveira, o prefeito Rodrigo Neves esteve no Hospital Oceânico, em Piratininga, na Região Oceânica, na manhã deste sábado (21), onde encontrou com profissionais que irão integrar o processo de implantação dos 140 novos leitos que serão abertos na unidade nas próximas semanas.

A Prefeitura de Niterói está arrendando, por um ano, a unidade para servir como polo de atendimento aos eventuais pacientes que contraíram o novo coronavírus. Será o primeiro hospital público do Brasil a oferecer 140 leitos com respiradores e unidades de tratamento intensivo exclusivos para a Covid-19. A unidade, construída pela iniciativa privada, está praticamente pronta e inutilizada. Enquanto isso, o Município já concluiu a instalação de 14 leitos de UTI com respiradores no Hospital Municipal Carlos Tortelly, no Centro, prontos para uso imediato, caso necessário.

“Esta unidade, da rede particular, estava fechada há dois anos. Fizemos um levantamento junto a outras unidades que estão desativadas e esta foi a que apresentou as melhores condições para nos atender neste momento de emergência. Vamos tornar esta unidade um hospital de referência para acolhimento e tratamento do coronavírus.

Estamos trabalhando para que em 20 dias ele esteja funcionando”, disse Rodrigo Neves.

Balanço dos casos

A FMS informa que, até o momento, a cidade tem 10 casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus, entre estes um óbito, 189 permanecem em investigação e 71 foram descartados. Todos os pacientes realizaram viagem ao exterior ou tiveram contato direto com os viajantes, estão em isolamento domiciliar e são acompanhados pela FMS.

Cultura

O projeto Arte na Rede, que foi anunciado na semana passada pelo prefeito como uma das medidas para conter o avanço do vírus da cidade e garantir renda para artistas da cidade terá suas primeiras apresentações online nesta segunda-feira. Às 15 horas, será a vez da cantora Bia Bedran, e às 19 horas, o sertanejo João Gabriel. As performances serão transmitidas pela página oficial da Prefeitura.