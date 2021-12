Niterói tenta atrair empresas com descontos de impostos

Um desconto na cobrança de impostos para atrair empresas de streaming de áudio e video foi estabelecido em Niterói. A cidade quer abrigar aplicativos como Uber, Ifood e até Netflix. Essas empresas de tecnologia são o novo alvo por terem faturamento crescente e podem estar em qualquer endereço.

A Câmara Municipal aprovou um desconto na alíquota do Imposto Sobre Serviços (ISS) que caiu de 5% para 2% para dois tipos de atividade: streamings de áudio e vídeo e plataformas digitais da economia compartilhada, como os populares aplicativos de fornecimento de transporte, alimentação, hospedagem, etc.

Segundo a prefeitura de Niterói, “a redução da alíquota é um incentivo para que empresas da economia digital se estabeleçam em Niterói e gerem empregos e renda para a cidade.”

“Sabemos que a economia digital já é uma realidade e que os países que não favorecerem o ambiente de digitalização ficarão para trás. Queremos que Niterói mantenha o protagonismo como cidade inteligente e, para isso, promovemos a desoneração do setor, abrindo as portas da cidade para as novas tecnologias e suas empresas”, explica a secretária de Fazenda, Marília Ortiz