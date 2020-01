Niterói tem um aluno com nota 1000 na redação do ENEM

O número de participantes com a nota máxima na redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) diminuiu no últimos anos. Em 2018, ao todo, 55 estudantes obtiveram nota mil, já em 2019, foram 53 notas mil. Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), 143.736 pessoas zeraram a redação. Em 56.000 dos casos, o motivo da nota zero foi porque o participante entregou a prova em branco.

Entre esse seleto grupo estão seis estudantes do Estado do Rio de Janeiro. Foram três meninos, com idades de 17, 18 e 20 anos e três meninas duas de 18 anos e outra de 19.

Segundo o Inep, este ano, a maior parte das redações nota 1000 foram de Minas Gerais e escritas por mulheres. “A maioria dos 53 autores das redações nota 1000 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2019 foi composta por mulheres (32). As idades dos participantes variam entre 16 e 28 anos e eles são de 15 estados e do Distrito Federal. O tema desta edição foi Democratização do acesso ao cinema no Brasil. O texto deveria ser do tipo dissertativo-argumentativo, com até 30 linhas, desenvolvido a partir da situação-problema proposta e de subsídios oferecidos pelos textos motivadores”, disse no texto o órgão.

Em Niterói, o aluno Matheus Moreira, foi um dos que conseguiram a pontuação máxima. Ele disse que ficou muito feliz ao abrir as notas do Enem e ver que tirou 1000 na redação. “Sei que esse resultado só foi alcançado graças às aulas que tive com os professores dedicados desde 2018 e que me deram toda a base de redação para chegar ao 1000. Obrigado por todo apoio e conselhos”, disse o aluno.

A professora Danielle Velasco foi um dos responsáveis pela preparação para o ENEM de Mateus, e destacou a preparação para o curso de redação. “No meu curso sempre foquei muito na escrita. Procuro dar dicas úteis para fazer a prova e passo o tema com uma compilação de notícias e reportagens relacionadas”, disse.

Danielle lamentou que a maioria das notas 1000 saíram para Minas Gerais e disse que o fato do niteroiense não ter uma boa estrutura de referências culturais de acordo com o tema principal pôde ter afetado o rendimento. “A acessibilidade ao cinema não é uma realidade em nossa cidade”, lamentou.

As redações com nota máxima são de estados do Norte, Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste: Alagoas (1); Bahia (1); Ceará (6); Distrito Federal (2); Goiás (4); Maranhão (1); Mato Grosso do Sul (1); Minas Gerais (13); Paraíba (1); Pará (2); Pernambuco (1); Piauí (2); Rio Grande do Norte (6); Rio de Janeiro (6); São Paulo (4). As redações com menos de sete linhas recebem nota zero, assim como as que reproduzem integralmente trechos dos textos motivadores e de itens do Caderno de Questões. O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) avalia o desempenho escolar ao final da educação básica. Realizado anualmente pelo Inep, desde 1998, o Enem contribui para o acesso à educação superior. Além disso, os resultados no exame também permitem o desenvolvimento de estudos e indicadores educacionais.