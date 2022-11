Niterói tem trânsito moderado e corridas caras antes de jogo do Brasil

Quem precisou se deslocar em cima da hora do jogo do Brasil na Copa do Mundo, na tarde de hoje (28), precisou pagar um pouco mais caro por corridas por aplicativo. Entretanto, as viagens foram relativamente rápidas, já que, segundo monitoramento da NitTrans, o movimento foi moderado nas principais vias da cidade.

De acordo com a plataforma Uber, uma corrida do Centro de Niterói até o começo da Praia de Icaraí, altura da Rua Álvares de Azevedo, estava saindo por aproximadamente R$ 20. Normalmente, o valor cobrado pelo percurso é de R$ 9. Já uma corrida entre o Terminal Rodoviário João Goulart e a Alameda São Boaventura também custava R$ 20.

De acordo com a NitTrans, por volta das 12h50, 10 minutos antes da bola rolar, vias como a Avenida Roberto Silveira e a Praia de Icaraí, importantes vias que conectam Centro e Zona Sul da cidade, tinham fluxo bom. O mesmo acontecia na Alameda São Boaventura, que liga as regiões Central e Norte da cidade, que não apresentou congestionamentos.