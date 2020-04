Niterói tem terceira morte por Covid-19

O prefeito Rodrigo Neves informou na live de hoje ( 08), que foi registrado o terceiro óbito na cidade por Covid-19. Trata-se de uma mulher de 39 anos, moradora do bairro de São Lourenço, que tinha histórico de obesidade e diabetes.

Hoje há 107 casos confirmados de pessoas que contraíram a doença sendo que 25 hospitalizados, com 15 em Unidades de Terapia Intensiva, 34 em isolamento domiciliar sendo monitorados pela Secretaria de Saúde do Município, três óbitos e 45 curados.

De ontem para hoje, houve o aumento de apenas um caso de contaminado na cidade. O prefeito destacou a necessidade de as pessoas continuarem em isolamento domiciliar, tendo em vista o informe do Ministério da SDaúde, de que desde domingo o estado do Rio de Janeiro, está na fase de propagação descontrolada da doença.