Niterói tem terça-feira de sol e sem previsão de chuva

A terça-feira (24) em Niterói deve ser de sol com algumas nuvens. O início da manhã promete ser frio com média de 16 °C , mas a temperatura sobe durante o dia atingindo máxima de 27 °C. Para o dia não há previsão de chuva. A noite o tempo volta a ter temperaturas amenas em torno dos

20 °C.

No decorrer da semana as temperaturas sobem gradativamente no decorrer do dia, mas as manhãs continuam frias, assim como as noites voltam a ficar com as temperaturas um pouco mais baixas. Até o fim da semana não há previsão de chuva.