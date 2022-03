Niterói tem Semana do Consumidor com descontos de até 50%

O “Dia Mundial do Consumidor” é comemorado nessa terça-feira (15) mas a data será celebrada ao longo de toda essa semana. Os descontos são atrativos e chegam aos 50% em Niterói, e é preciso ficar ligado nas dicas de especialistas para não cair em golpes e nem pegadinhas.

O presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Niterói (CDL-Niterói), Luis Vieira, contou sobre a adaptação da data. “O dia é muito importante e o comércio de modo geral está preparado. Poderemos ter descontos de até 50%. Todos nós somos consumidores e isso não se restringe em um dia e sim para a semana do consumidor”, frisou.

Luis Vieira

A Associação Brasileira de Lojistas de Shopping (ALSHOP) não espera alta específica na data. “Mesmo não sendo uma data excepcional como as grandes do comércio, movimenta o comércio de forma mais branda e ainda pode trazer algum resultado positivo para fechar esse primeiro trimestre”, contou diretor institucional, Luís Augusto Ildefonso.

Para não cair em golpes ou ciladas os clientes precisam prestar atenção aos seus direitos e no que diz o Código de Defesa do Consumidor e a Lei geral de proteção de dados. A advogada especialista em direito do consumidor, Michelle Vargas dá algumas dessas dicas.

Michelle Vargas

“O Código de Defesa do Consumidor (CDC) reúne uma série de normas para que as relações de consumo sejam justas, sendo o consumidor, pessoa física ou jurídica. Algumas das mais famosas práticas abusivas detalhadas no artigo 39º do CDC é a tal da ‘venda casada’. O cliente estará no seu direito de cruzar os braços caso o vendedor apenas libere a venda de um produto mediante a compra de outro, podendo recusar e denunciar nos órgãos competentes”, explicou.

VENDAS PARA 2022

A ALSHOP informou que para o próximo trimestre, com a velocidade de imunização crescente e o fluxo de pessoas aumentando dentro dos empreendimentos, além da demanda reprimida somado com as grandes datas do comércio como Dia das Mães, Dia dos Namorados, Dia dos Pais, Semana Brasil, Black Friday e Natal, se espera ter um crescimento nas vendas no varejo atingindo uma elevação de cerca de 8% para o ano de 2022.