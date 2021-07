Niterói tem quase 81% da população vacinada com a primeira dose

A cidade de Niterói atingiu a marca de 331.001 pessoas vacinadas com a primeira dose da vacina contra a Covid-19 até a quinta-feira (22). Já os niteroienses que completaram o ciclo vacinal com a segunda dose ou dose única chegaram a 154.634. A cidade segue vacinando a faixa etária de 31 anos hoje (24). O município está com a cobertura vacinal completa, com a segunda dose ou dose única, em 37,79%. Já o público vacinável que recebeu a primeira dose, está em 80,89 %, de acordo com os dados do Painel de Vacinação da Prefeitura atualizado na quinta-feira (22).

O calendário de julho vai seguir em dois dias por idade, chegando até o final desse mês na popula ção a partir de 28 anos. A imunização em agosto também será acelerada, chegando em 18 anos até o dia 23/08.

NITERÓI CONCLUI, NA PRÓXIMA SEMANA, VACINAÇÃO DE ADOLESCENTES



A Prefeitura de Niterói vai concluir o calendário de vacinação contra a Covid-19 dos adolescentes com comorbidades e deficiência permanente na próxima semana. Na segunda-feira (26), será a vez dos jovens com 15 anos, diminuindo uma idade por dia. A imunização, realizada com a Pfizer, está disponível na Policlínica Carlos Antônio Silva, em São Lourenço, e no drive thru do Campus do Gragoatá da Universidade Federal Fluminense (UFF), em São Domingos.



Niterói foi a primeira cidade do Estado do Rio de Janeiro a iniciar, na última quinta-feira (22), a imunização deste público, o município está disponibilizando a vacina na Policlínica Carlos Antônio Silva, em São Lourenço, e no drive thru do Campus do Gragoatá da Universidade Federal Fluminense (UFF), em São Domingos.



Quem fizer parte do público-alvo deve buscar um dos dois postos de vacinação e apresentar documento de identificação, CPF, comprovante de residência e laudo médico indicando a condição clínica e a indicação de aplicação do imunizante da Pfizer. Serão vacinados os jovens com comorbidades ou deficiência permanente listadas no Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde.



Calendário adolescentes



Segunda-feira, dia 26, a partir de 15 anos.

Terça-feira, dia 27, a partir de 14 anos.

Quarta-feira, dia 28, a partir de 13 anos.

Quinta-feira, dia 29, a partir de 12 anos.

Sexta-feira, dia 30, repescagem.

Calendário adultos

JULHO

24/07 – a partir de 31 anos

26 e 27/07- a partir de 30 anos

28 e 29/07 – a partir de 29 anos

30 e 31/07 – a partir de 28 anos

AGOSTO

02 e 03/08 – a partir de 27 anos

04 e 05/08 – a partir de 26 anos

06 e 07/08 – a partir de 25 anos

09 e 10/08 – a partir de 24 anos

11 e 12/08 – a partir de 23 anos

13 e 14/08 – a partir de 22 anos

16 e 17/08 – a partir de 21 anos

18 e 19/08 – a partir de 20 anos

20 e 21/08 – a partir de 19 anos

23/08 – a partir de 18 anos

LOCAIS DE VACINAÇÃO NO SÁBADO (24)



Drive thru na Universidade Federal Fluminense – Campus Gragoatá, Rua Alexandre Moura, 8, São Domingos.



Posto volante no Ginásio do Colégio Gomes Pereira – Rua Nilo de Freitas, 40, Largo da Batalha.



Policlínica Regional Doutor Renato Silva – Avenida João Brasil, s/nº, Engenhoca.