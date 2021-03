Niterói tem programação gratuita pelo Festival Miscelânea Popular

Neste sábado e doming, a partir das 16h, o Festival Miscelânea Popular leva à cidade de Niterói uma programação cultural gratuita. O público poderá curtir shows, espetáculos infantis, apresentações de dança e muito mais. Os eventos serão realizados de forma presencial no Teatro Popular Oscar Niemeyer, com apenas 30% da capacidade de público, seguindo os protocolos sanitários vigentes. Além da programação presencial, o festival também oferece, através de seu canal no Youtube, vídeos completos dos 18 espetáculos que compõem a programação desta edição, a cada semana são disponibilizados os vídeos gravados nas apresentações da semana anterior.

A programação começou hoje, às 16h, com o musical infantil “Trenzinho da Caipira”, depois, a partir das 19h30, o festival terá o show do quarteto de cordas Quarter Black (abertura) e o espetáculo de teatro “Olho Por Olho”, do Grupo Raiz. Amanhã, domingo (21), às 16h, haverá uma apresentação do espetáculo de circo “Visual Comedy Show Dose Dupla”, com os palhaços Ratinha e Piriquitovisk, e a partir das 19h30, shows do cantor DESTRO (abertura) e do grupo Selma Grupo de Dança, Teatro e Expressão, com o espetáculo “A COISA TÁ PRETA”. Os eventos são gratuitos e estão sujeitos à lotação do espaço. Os ingressos deverão ser retirados através do site ou aplicativo da Sympla.

Sobre o projeto

O Miscelânea Popular é um festival itinerante, com apresentações de teatro, dança, música e circo, realizado pela Osmose Produções sob o comando do produtor cultural Rafael Mose. O projeto tem como objetivo ampliar o olhar sobre a cultura popular, explorando diversas linguagens artísticas através de uma programação cultural diversificada, com a valorização dos artistas regionais.

Esta é a quinta edição do festival, a quarta também aconteceu no Teatro Popular Oscar Niemeyer, no ano passado, de forma on-line e presencial, mesmo local onde também foi realizada a sua primeira edição, em 2014. A terceira edição aconteceu em São Gonçalo, em 2019 e a segunda edição em Itaboraí, em 2018.

20/3 (sábado)

16h: Trenzinho da Caipira – Lekolé (música infantil).

19h30: show do quarteto de cordas Quarter Black (abertura – música adulto) e o espetáculo “Olho Por Olho” (teatro adulto), do Grupo Raiz.

21/3 (domingo)

16h: espetáculo de circo infantil “Visual Comedy Show Dose Dupla”, com os palhaços Ratinha e Piriquitovisk.

19h30: shows do cantor DESTRO (abertura) e do Selma Grupo de Dança, teatro e Expressão, com o espetáculo “A COISA TÁ PRETA”

Local: Teatro Popular Oscar Niemeyer – Centro – Niterói

Miscelânea Popular em São Gonçalo (Estreia da programação online no YouTube)

Sábado, 20/03

16h: teatro infantil: Chapeuzinho, o Lobo e a Mata, da Cia Jukah

19h30: música adulto: pocket show do cantor Cupertino

20h, música adulto: Sonoro Agridoce, show do cantor André Sigom

Domingo, 21/03

16h, dança infantil: Joy, espetáculo da Ako Dance

19h30, música adulto: pocket show da banda Efeito Neon

20h: circo adulto: Carrilhão, espetáculo do Coletivo Nopok

Link: youtube.com/MiscelaneaPopular

Mais informações no site: miscelaneapopular.com.br