Niterói tem preço do metro quadrado entre os sete mais caros do Brasil

O município de Niterói está em 7º lugar na tabela do Índice FipeZap, que mede o preço dos imóveis em todo o Brasil, como o preço médio de venda de imóveis residenciais mais alto do país. O metro quadrado chega aos R$ 6.769 ficando atrás do Rio de Janeiro (R$ 9.290), São Paulo (R$ 9.006) Brasília (R$ 7.353) Balneário de Camboriú (R$ 7.255), Florianópolis (R$ 6.982) e Barueri (R$ 6.784).

A variação do valor em janeiro de 2020 foi negativa, com queda de 0,04% e no comparativo com dezembro de 2019 foi de -0,21%. Já na análise da variação mensal a queda foi de 1,80% o que totalizou o preço médio de R$ 6,769. Além de Niterói apenas três lugares apresentaram queda nessa variação dos últimos 12 meses: Londrina (PR) queda de 2,13%; Jaboatão dos Guararapes (PE) com variação de 1,21 e Canoas (RS) com queda de 0,69%.

De acordo com a empresa, o preço médio de venda residencial, tendo como base a amostra de imóveis anunciados em janeiro de 2020, foi de R$ 7,236m² entre as 50 cidades monitoradas pelo Índice FipeZap. Segundo Márcio Nassif, especialista em Direito Imobiliário, a queda histórica na taxa Selic teve reflexo direto nas taxas de financiamento dos bancos, o que animou o mercado.

“A Selic caiu de 14,5% para 4,5%, o que possibilitou a queda das taxas dos juros e facilitou a aquisição de imóveis. Junto a isso, o mercado reaqueceu, os investidores começaram a ter mais confiança na economia do país após as reformas. É um cenário favorável”, explicou.