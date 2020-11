Niterói tem oito vereadores estreantes

Com a apuração concluída no fim da noite do último domingo (15), a Câmara Municipal de Niterói elegeu 21 vereadores, sendo 13 reeleitos e oito estreantes na política da cidade. De acordo com informações do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o PDT, partido do prefeito eleito, Axel Grael, tem o maior número de representantes no legislativo. São quatro no total.

Niterói elegeu também a primeira mulher trans para ocupar uma cadeira na casa municipal. Benny Briolly, do PSOL, teve 4.358 votos. Em sua rede social, logo após o resultado da eleição, ela comemorou e disse que chegou para revolucionar a velha câmara.

“Sou a primeira mulher trans preta e de favela ELEITA no Estado do Rio de Janeiro. Nossos passos vem de longe, porque nosso corpo é coletivo. Conseguimos traduzir nas urnas o desejo concreto por transformaçao social. Transformação essa que passa pelos corpos negros, periféricos, LGBTs e das mulheres, que vivem e constroem o chão dessa cidade todos os dias e que vão adentrar comigo aquela Câmara embranquecida, masculina e velha para fazer uma verdadeira revolução na nossa cidade”.

VEREADORES ELEITOS NA CIDADE:

• Andrigo (PDT) – 4.783 votos (REELEITO)

• Professor Tulio (PSOL) – 4.534 votos

• Renato Cariello (PDT) – 4.458 votos (REELEITO)

• Paulo Velasco (AVANTE) – 4.378 votos (REELEITO)

• Benny Briolly (PSOL) – 4.367 votos

• Cal (PP) – 4.320 votos (REELEITO)

• Veronica Lima (PT) – 4.220 votos (REELEITO)

• Paulo Eduardo Gomes (PSOL) – 3.978 votos (REELEITO)

• Leandro Portugal (PV) – 3.838 votos (REELEITO)

• Gallo (Cidadania) – 3.597 votos (REELEITO)

• Beto da Pipa (PL) – 3.532 votos (REELEITO)

• Fabiano Gonçalves (Cidadania) – 3.464 votos

• Binho Guimarães (PDT) – 2.999 votos

• Dr. Emanuel Rocha (Solidariedade) – 2.956 votos (REELEITO)

• Boechat (PDT) – 2.916 votos

• Leonardo Giordano (PCdoB) – 2.676 votos (REELEITO)

• Rodrigo Farah (MDB) – 2.632 votos (REELEITO)

• Douglas Gomes (PTC) – 2.416 votos

• Daniel Marques (DEM) – 2.411 votos

• Casota (PSDB) – 1.512 votos (REELEITO)

• Folha (PSD) – 1.362 votos