Niterói tem menor número de casos de roubo em janeiro desde 2003

Os indicadores de criminalidade continuam apresentando bons números em Niterói. De acordo com dados preliminares, referentes ao primeiro mês de 2022, crimes como roubo de veículo e roubo de rua apresentaram reduções históricas. As informações são do Instituto de Segurança Pública (ISP).

De acordo com os dados, este foi o melhor mês de janeiro desde o início da série histórica, em 2003, no que diz respeito a roubos de veículos. No primeiro mês de 2022, foram contabilizados 26 casos. A melhor marca havia sido conquistada em janeiro de 2004, com 59 casos, enquanto janeiro de 2021 fechou com 76 registros.

A redução de roubos de rua também atingiu menor patamar no primeiro mês do ano desde 2003. Em 2002, janeiro fechou com 98 casos contabilizados, sendo a primeira vez abaixo dos três dígitos. A melhor marca, até então, tinha sido em 2004, com 131 registros. O mês de janeiro do ano passado terminou com 172 registros.

Outros indicadores também apresentaram recuo, segundo o balanço preliminar. Letalidade violenta, que registrou 17 casos em janeiro de 2021, fechou com 15 no primeiro mês de 2022. Já roubos de carga, que tiveram 12 casos registrados em janeiro do ano passado, fecharam o balanço com apenas dois registros, no primeiro mês de 2022.