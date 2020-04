Niterói tem mais um óbito por Covid. Veja o boletim diário do estado

Foi divulgado o boletim de hoje (11), dos casos de Covid-19 na cidade de Niterói. Foi registrado mais um óbito, uma mulher de 52 anos, moradora de Santa Rosa, com histórico de cardiopatia e hipertensão.

O total de casos confirmados na cidade é de 128, dos quais 51 recuperados, 44 em isolamento domiciliar, 27 hospitalizados (15 em UTI) e 06 óbitos.

Já a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro informou que até este sábado (11/04), há 2.607 casos confirmados e 155 óbitos por coronavírus (Covid-19) no estado. Há ainda 107 óbitos em investigação.

Os casos confirmados estão distribuídos da seguinte maneira:



Rio de Janeiro – 1.905

Niterói – 120

Nova Iguaçu – 73

Volta Redonda – 71

São Gonçalo – 64

Duque de Caxias – 62

Belford Roxo – 29

São João de Meriti – 28

Petrópolis – 27

Mesquita – 23

Itaboraí – 20

Maricá – 15

Nilópolis – 14

Nova Friburgo – 13

Barra Mansa – 11

Magé – 11

Queimados – 10

Teresópolis – 8

Macaé – 6

Resende – 6

Rio Bonito – 5

Rio das Ostras – 5

Angra dos Reis – 4

Cabo Frio – 4

Campos dos Goytacazes – 4

Itaguaí – 4

São Pedro da Aldeia – 4

Seropédica – 4

Araruama – 3

Barra do Piraí – 3

Bom Jesus de Itabapoana – 3

Casimiro de Abreu – 3

Guapimirim – 3

Iguaba Grande – 3

Japeri – 3

Mangaratiba – 3

Paraíba do Sul – 3

Bom Jardim – 2

Itaperuna – 2

Miguel Pereira – 2

Paty do Alferes – 2

Porto Real – 2

Quatis – 2

Tanguá – 2

Valença – 2

Arraial do Cabo – 1

Cachoeiras de Macacu – 1

Cantagalo – 1

Itatiaia – 1

Paracambi – 1

Paraty – 1

Porciúncula – 1

Rio das Flores – 1

São Francisco de Itabapoana – 1

São João da Barra – 1

Sapucaia – 1

Sumidouro – 1

Três Rios – 1

Município de residência em investigação – 1

A SES confirmou ainda neste mais oito óbitos por coronavírus no estado, totalizando 155. As vítimas são:

Homem de 77 anos; de Duque de Caxias

Mulher de 52 anos; de Niterói

Mulher de 32 anos; do Rio de Janeiro

Homem de 56 anos; do Rio de Janeiro

Homem de 56 anos; do Rio de Janeiro

Homem de 59 anos; do Rio de Janeiro

Mulher de 67 anos; do Rio de Janeiro

Homem de 88 anos; do Rio de Janeiro

Os óbitos dos 85 homens e 70 mulheres foram registrados nos seguintes municípios:

Rio de Janeiro – 98

Duque de Caxias – 16

Niterói – 6

Volta Redonda – 6

São Gonçalo – 4

Belford Roxo – 3

Nova Iguaçu – 3

São João de Meriti – 2

Iguaba Grande – 2

Itaboraí – 2

Maricá – 2

Rio Bonito – 2

Arraial do Cabo – 1

Bom Jesus de Itabapoana – 1

Macaé – 1

Mangaratiba – 1

Mesquita – 1

Miguel Pereira – 1

Petrópolis – 1

Rio das Ostras – 1

Tanguá – 1