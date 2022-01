Niterói tem mais um dia de intensa procura por testes para Covid-19

A expectativa é que cerca de 700 pessoas sejam testadas no posto drive-thru da UFF, ao longo desta quinta-feira. Segundo funcionários que trabalham no local, até às 10h30min, 240 carros e 170 pessoas a pé já haviam sido testadas no local. Contudo, não foi informado o percentual de testes positivos.

Diversos paciente relataram problemas com o aplicativo “Dados do Bem”, ferramenta utilizada para a marcação dos testes. Há casos de pessoas que, embora tenham atendido aos requisitos para a marcação, não tiveram o QR Code gerado. Dessa forma, entre 8h e 10h, o posto de testagem da UFF atendeu esses casos.

Fotos: Vítor d’Avila

No entanto, entre 10h e 16h15min, horário para o qual estava agendado o último teste, foi permitida a entrada apenas de pacientes que conseguiram obter o QR Code. Ao chegar na entrada do posto, era feito contato com o agente da Prefeitura que entragava um cartão verde àqueles que consgeuiram concluir o agendamento, liberando o acesso.

Em farmácias particulares a demanda também é intensa. Estabelecimentos como a Pacheco, localizada na esquina da Rua Dr. Paulo Alves com a Rua Tiradentes, registraram filas ainda que, para testar, fosse necessário realizar agendamento via aplicativo, site, presencial ou por telefone com vagas limitadas por dia.