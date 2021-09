Niterói tem mais de 80% da população com o ciclo vacinal completo

A cidade de Niterói atingiu a marca de 426.146 pessoas vacinadas com a primeira dose da vacina contra a Covid-19 até a quarta-feira (8). Já os niteroienses que completaram o ciclo vacinal com a segunda dose ou dose única chegaram a 261.722. Comparada a população total da cidade, que é de 515.317 pessoas, de acordo com o Censo 2020, Niterói tem 82,69% da população vacinada só com a primeira dose. Já a população com o ciclo vacinal completo chegou em 50,78%.

Das pessoas que começaram a tomar a terceira dose, a cidade já reforçou a vacinação em 735 idosos.

TAXA DE OCUPAÇÃO NA CIDADE SE MANTÉM ESTÁVEL

No primeiro boletim semanal do mês de setembro, divulgado hoje (8) pelo Sindheleste é possível ver que a cidade de Niterói teve uma pequena diminuição na taxa de ocupação dos leitos de UTI reservados para pacientes em tratamento da Covid-19. No último boletim divulgado no dia 31 de agosto, a ocupação estava em 38% e no boletim atual essa taxa caiu para 35%. Já os leitos de enfermaria permaneceram nos 20% de ocupação.

O painel usado pela prefeitura de Niterói para anunciar os dados da Covid-19 na cidade aponta que a rede pública de saúde teve um aumento de 25,5% para 31,5% na ocupação de leitos clínicos. Já as internações em UTIs um tímido aumento aconteceu de 40,4% para 41,2%. As informações foram atualizadas no painel no último dia 3 de setembro.

VACINAÇÃO DOS IDOSO E REPESCAGEM CONTÍNUA, SEGUE NA CIDADE

Idosos com mais de 85 anos e que tomaram a segunda dose há mais de seis meses poderão receber a dose de reforço na Policlínica da Engenhoca e no drive-thru da UFF. É necessário levar os comprovantes de vacinação e de residência e documento de identidade com foto.



A dose de reforço também será aplicada em pessoas com alto grau de imunossupressão, de qualquer idade, que tenham tomado a segunda dose há pelo menos 28 dias. De acordo com a lista divulgada pelo Ministério da Saúde, poderão se vacinar pessoas com imunodeficiência primária grave, quimioterapia para câncer, transplantados de órgão sólido ou de células tronco. Para esse grupo será necessário apresentar documento de identidade, CPF, comprovante de residência, comprovante de vacinação, laudo médico ou receita médica.



Niterói está em repescagem contínua. Nesta terça, os postos também receberão os maiores de 12 anos que ainda não tomaram a primeira dose. O posto no Ginásio do Colégio Gomes Pereira realizará apenas a vacinação da primeira e segunda dose em pessoas acima de 18 anos.



Locais de vacinação:

Policlínica Sérgio Arouca – Rua Vital Brazil Filho, s/nº, Vital Brazil.

Policlínica Doutor João da Silva Vizella – Rua Luiz Palmier, 726, Barreto.

Policlínica Regional de Itaipu – Avenida Irene Lopes Sodré, s/nº, Itaipu.

Policlínica Regional Carlos Antônio da Silva – Avenida Jansen de Melo, s/nº, São Lourenço.

Policlínica Regional Doutor Guilherme Taylor March – Rua Desembargador Lima Castro, 238, Fonseca.

Policlínica Regional de Piratininga Dom Luís Orione – Rua Dr. Marcolino Gomes Candau, 111, Piratininga.

Policlínica Regional Doutor Renato Silva – Avenida João Brasil, s/nº, Engenhoca.

Drive thru na Universidade Federal Fluminense – Campus Gragoatá, Rua Alexandre Moura, 8, São Domingos.

Colégio Gomes Pereira – R. Nilo de Freitas, 2 – Largo da Batalha

Campo de São Bento – Alameda Edmundo de Macedo Soares e Silva, s/n – Icaraí.