Niterói tem mais de 7 mil casos do coronavírus

No último boletim divulgado pela Fundação Municipal de Saúde de Niterói a cidade tem 7.037 casos confirmados da doença e 240 óbitos. Os números chamam atenção já que na divulgação de sábado (11) o município registrava 6.809 casos confirmados, ou 22 8 casos a mais, além de 237 óbitos.

O número de recuperados é de 6.378 e 319 pessoas estão em tratamento através do isolamento domiciliar sendo acompanhados pela Fundação de Saúde do Município. No sábado esse número era de 6.136 pacientes recuperados e 335 pessoas em isolamento.

Pelo levantamento estadual a cidade de Niterói é a segunda em número de casos da doença com 7.139, número maior do que o divulgado pela esfera municipal, além de estar com 242 óbitos, o que representa o 6º lugar no ranking das cidades com mais óbitos.

Em todo o Rio de Janeiro a situação é preocupante e o boletim divulgado no último domingo (12) aponta 11.415 óbitos e 129.684 casos confirmados no Estado. A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro informou 11.415 óbitos por coronavírus (Covid-19) no estado. Há ainda 1.094 óbitos em investigação e 303 foram descartados. Entre os casos confirmados, 110.061 pacientes se recuperaram da doença.