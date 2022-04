Niterói tem lazer no outono

Com a chegada do outono, as praias niteroienses, que ficaram abarrotadas durante o verão, tendem a perder a preferência do público em geral, por conta das temperaturas mais baixas e chuvas mais frequentes. No entanto, isto não significa que a cidade ficará sem opções de lazer e entretenimento, ao longo dos próximos meses.

Niterói possui grande diversidade de atrativos turísticos: belezas naturais, lindos patrimônios históricos, o segundo maior conjunto mundial de obras do arquiteto Oscar Niemeyer, uma diversificada gastronomia de qualidade, o maior contínuo de fortes e fortalezas do Brasil, é um celeiro cultural, além de ter a melhor vista da cidade do Rio de Janeiro.

Fazem parte do roteiro “Conheça Niterói”, elaborado pela Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur) os fortes do Pico, São Luiz e Fortaleza de Santa Cruz da Barra; o Museu Janete Costa de Arte Popular, em São Domingos; o Mercado de São Pedro, especialista em peixes, no Centro da cidade; o Museu de Arqueologia de Itaipu; além, é claro, do Museu de Arte Contemporânea (MAC).

Um dos projetos desenvolvidos pela Neltur foi a criação do Circuito Turístico Cultural Paulo Gustavo, em homenagem ao ator. Estão entre as atrações do circuito a Ilha de Boa Viagem, o MAC, o calçadão de Icaraí, o Campo de São Bento, a Confeitaria Beira-Mar e a Praça do Rádio Amador.

A Neltur também possui outro roteiro, com foco nos amantes da cerveja. O Roteiro Niterói Cervejeiro conta com visita guiada à fábrica da cervejaria Noi, em Itaipu, na Região Oceânica. Além disso, no bairro do Cafubá, há outra cervejaria, a Masterpiece, que, no mês passado, recebeu a visita da reportagem de A TRIBUNA.

Teatros e parques

Para quem prefere curtir áreas verdes, Niterói possui diversidade de parques. Na Região Oceânica, o Parque Estadual da Serra da Tiririca possui uma grande variedade de trilhas; já quem prefere um passeio mais tradicional, tem como opção o Horto de Itaipu. Na Zona Sul e Região Central, as opções são o Campo de São Bento, Parque da Cidade e Parque das Águas. A Zona Norte não fica de fora, possuindo os hortos do Fonseca e Itaipu.

Os amantes das artes cênicas e músicas certamente irão gostar de visitar a Sala Nelson Pereira dos Santos; o Theatro Municipal e o Teatro Popular Oscar Niemeyer. Os três ficam no Centro da cidade e ficam próximos entre si, o que facilita a vida de quem quer visitá-los no mesmo dia. Já em Icaraí, o Teatro da UFF também possui diversas atrações.

Não é porque o calor está passando que o niteroiense não terá o que fazer. Para conhecer os roteiros completos e buscar informações como localização e horários de funcionamento, basta visitar o site da Neltur (http://www.visit.niteroi.br/).