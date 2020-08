Niterói tem gasolina mais barata da Região Metropolitana

Um levantamento de preço divulgado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) apontou que o município de Niterói é o que tem preço médio da gasolina mais barato da Região Metropolitana, custando R$ 4,499 o litro. Em segundo lugar está Itaboraí com média de R$ 4,572 seguido de Maricá com R$ 4,581, São Gonçalo que vende por R$ 4,589 o litro e Rio Bonito, que comercializa a gasolina mais cara da região por R$ 4,670.

A ANP divulga os preços dos combustíveis em todo o Brasil e na última pesquisa a cidade de Niterói também está comercializando o Etanol com preço mais baixo nos municípios da Região. O valor médio está custando R$ 3,494, seguido de Itaboraí com R$ 3,577, Maricá que vende por R$ 3,641 e São Gonçalo com R$ 3,605. Novamente a cidade de Rio Bonito está liderando o ranking de maior preço com R$ 3,862 o litro.

Na análise do GNV o levantamento mostrou apenas os valores das cidades de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí que representam: R$ 2,856 o m³, R$ 2,943 e R$ 2,970 respectivamente. “O GNV sempre foi mais barato mas agora ele está equiparando com o preço do Etanol. Não se está mais valendo a pena abastecer com o gás. Ainda tem o fato do GNV também prejudicar o veículo”, frisou o motorista de aplicativo Bruno da Costa, 41 anos.

OUTRAS LOCALIDADES

Uma das localidades com o preço da gasolina mais cara do Brasil, Macaé, também está com o preço do litro nas alturas. O litro custa R$ 4,868 no último levantamento da ANP, o etanol está R$ 3,983 o litro.