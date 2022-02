Niterói tem exposição em homenagem ao centenário da Semana de Arte Moderna

O artista plástico italiano Renzo Eusebi apresenta a exposição itinerante “Referências Abstratas”, no Espaço Cultural Correios Niterói, com curadoria da Tartaglia Arte (Riccardo Tartaglia e Regina Nobrez), e texto crítico do historiador de arte Giorgio Di Genova.

A mostra chega para homenagear o Centenário da Semana de Arte Moderna de 1922 que, assim como o artista, trouxe modernas tendências das artes plásticas, com formas que chocaram os apreciadores de uma arte mais comportada. Era um novo momento de vanguarda que se iniciava e que influenciou diversos artistas ao longo do século, em todas as artes.

As obras de Renzo Eusebi são de estilo construtivista, de formas geométricas, esmaltes em tábuas de madeira mista. São pinturas em madeira, chamadas de ‘OPERA’ e algumas esculturas, chamadas ‘PITTUSCULTURA’.

Renzo Eusebi nasceu em Patrignone di Montalto Marche (A.P.) em 18/04/1946. Dos anos 70, até o presente, exibiu seus trabalhos em mais de 160 exposições individuais e coletivas. Seus itinerários artísticos variam das mais importantes cidades italianas às europeias e americanas. As feiras internacionais de arte contemporânea moderna são numerosas desde Basileia, nos anos 80, passando por Nova York, Chicago, Los Angeles, São Francisco, Filadélfia, Atlanta, Dallas, Gant, Pádua, Verona e, finalmente, a Art Fair Hangzhou (China).

A mostra pode ser visitada até 12 de março de 2022, de segunda a sexta, das 11h às 18h e aos sábados, das 13h às 17h. O Espaço Cultural Correios Niterói fica na Av. Visconde do Rio Branco, 481 no Centro, e a mostra está exposta no salão H – 2° andar.