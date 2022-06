Niterói tem aumento nos casos de Covid, mas descarta, por ora, obrigação de máscaras

Durante uma live realizada na tarde desta quinta-feira (2), ao lado do prefeito Axel Grael, o secretário municipal de Saúde, Rodrigo Oliveira, informou que a Niterói registrou no mês de maio um leve aumento no número de casos de Covid-19 no município, inclusive nas escolas. Oliveira, no entanto, descartou neste momento a possibilidade do retorno da obrigatoriedade do uso de máscaras, mas recomendou sua utilização em alguns casos específicos, como em gestantes e pessoas imunossuprimidas, por exemplo.

“Realmente tivemos um aumento de casos confirmados na cidade, mas isso não se refletiu no número de óbitos e nem de internações no município. A amplíssima maioria destes casos são de pessoas que apresentam sintomas leves”, afirmou.

Segundo o secretário, o município segue monitorando diariamente os registros de casos e é necessário que alguns cuidados sejam mantidos pela população. Ele recomenda que pessoas que apresentam sintomas gripais, mesmo que tenham testado negativo, utilizem a máscara, assim como aqueles que conviveram com com alguém que tenha tido o teste positivo, além de gestantes e pessoas imunossuprimidas. Rodrigo Oliveira disse ainda que não vê a necessidade neste momento da obrigatoriedade do uso de máscaras por toda população.

“Seguimos monitorando diariamente, mas é importante seguir tomando cuidado. No caso de sintomas gripais, as pessoas devem realizar o teste. Aqueles que tiveram sintoma gripal, mesmo que tenha testado negativo, devem utilizar a máscara. Assim como aqueles que, mesmo que negativados, tiveram contato com alguém que testou positivo, devem também utilizar a máscara para voltar ao convívio com outras pessoas. Para pessoas que são imunossuprimidas e gestantes, é recomendado o uso da máscara. De acordo com o nosso decreto e nossas experiências, ainda não é necessária a obrigatoriedade das máscaras para toda a população”, disse o secretário, lembrando que os estabelecimentos privados podem exigir o uso do acessório para seus frequentadores.