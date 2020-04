Niterói tem aumento de 8,8% nos casos de coronavírus

A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro divulgou o Boletim coronavírus dessa terça-feira (21). A cidade de Niterói tem 233 casos confirmados contra 214 na última segunda-feira, um aumento de 8,8%. A pasta confirmou que não teve nenhum óbito nas últimas 24 horas no município, que continua com 16 mortos pela doença.

Outros municípios próximos da região como Itaboraí também registraram aumento de 47 casos confirmados para 48. Em Rio Bonito de 6 casos saltaram para 9, alta de 50%. Já Maricá continua com 39 casos desde ontem.

Em relação aos óbitos em Maricá continua com 5 mortes, Rio Bonito com 2 e Itaboraí de 6 mortos nessa terça foi confirmado mais um, totalizando 7 óbitos.

