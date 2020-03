Niterói tem aumento de 40% dos casos de Covid-19 em 2 dias

Hoje foi divulgado um novo balanço dos casos de coronavírus na cidade de Niterói. São 36 casos oficiais até esta sexta-feira (27) e os casos confirmados estão distribuídos da seguinte maneira:

20 – pessoas estão em confinamento domiciliar

8 – pessoas hospitalizadas sendo 5 em UTIs

8- pessoas curadas

Na quarta feira (25) o quadro de infectados era o seguinte:

26- número total de infectados

17 – pessoas estão em confinamento domiciliar

4 – pessoas hospitalizadas, sendo 3 em UTIs

4- pessoas curadas

1- óbito

O aumento do total de casos de Covid-19, de 26 para 36, revela uma elevação de aproximadamente 40%, no número de casos na cidade. A boa notícia é que o numero de curdos dobrou em dois dias.Já na cidade do Rio de Janeiro no mesmo período, o aumento foi maior, aproximadamente 60%.