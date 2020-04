A vigilância sanitária do município divulgou neste domingo (5),os dados de pessoas com coronavírus na cidade de Niterói .

São 87 casos, 33% a mais que na sexta-feira quando haviam 65 pessoas com Covid-19. Dos casos apresentados hoje, 17 pessoas estão internadas ( 14 em UTI), 32 estão em isolamento domiciliar , 36 estão recuperada s e 2 pessoas vieram a óbito .

A boa notícia é o aumento no número de casos de pessoas recuperadas(36), 35% em relação a sexta-feira quando haviam 23 curados. Com isso, o número de casos ativos na cidade atualmente é de 49 pessoas .