Niterói tem apresentado redução no número de furtos

O número de furtos em Niterói caiu no último levantamento. De acordo com dados compilados e divulgados pelo Instituto de Segurança Pública (ISP), de janeiro a outubro de 2021, o indicador total de Furtos para as ocorrências na AISP 12 ( área de abrangência do 12º BPM) apresenta redução de 8,7% se comparado ao mesmo período do ano passado. E, segundo dados reunidos pelo comando do 12ºBPM, os principais índices criminais na área de atuação da unidade seguem apresentando tendência de queda no mês de novembro de 2021, em comparação a novembro de 2020. O índice de Roubo de Rua, por exemplo, apresentou retração de -36% em novembro de 2021 em relação ao mesmo mês no ano passado, em seu melhor resultado desde o início da série histórica, no ano de 2003. Os registros de Roubo de Veículos em novembro indicam redução de 51%, também representando o melhor resultado obtido desde 2003. Também apresentaram queda significativa no mês de novembro de 2021 os indicadores Roubo de Celular (-27%); Roubo a Transeunte (-21%); e Roubo a Coletivo (-85%).

No mês de dezembro, com o aquecimento do comércio e o aumento da circulação de pessoas, principalmente no bairro Icaraí e na região central da cidade de Niterói, foi montada uma parceria para garantir a segurança de comerciantes e consumidores envolvendo o 12º BPM, a Prefeitura e o Programa Segurança Presente. O planejamento operacional da ação foi realizado de forma integrada e complementar entre as unidades envolvidas.

O major da PM Abrahão Clímaco, coordenador da Operação Segurança Presente em Niterói, explicou como vai funcionar parte da “Operação Papai Noel”. De acordo com ele, houve reforço nas principais áreas comerciais da cidade, localizadas no Centro e Icaraí, além de pontos estratégicos da Região Oceânica. Também haverá atenção com a prevenção a crimes como roubos de rua, veículos e carga.

“Foi feito o planejamento junto com a Secretaria Municipal de Ordem Pública, que reforçou o Centro e Icaraí, que são as principais áreas comerciais. Com isso, remanejei algum policiamento para não sobrepor. Nosso planejamento também está voltado para roubos de rua, veículos e carga. Desde novembro, já tínhamos movimentado reforço ao patrulhamento na Região Oceânica, com foco na área comercial da Avenida Central e Estrada Francisco da Cruz Nunes”, explicou.

A operação foi elaborada em conjunto e conta com o apoio da Nittrans. O Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) vai participar com 522 câmeras – que vão monitorar a cidade 24 horas por dia em tempo real – e com 70 câmeras inteligentes, que fazem parte do Cercamento Eletrônico.



A Guarda Municipal vai mobilizar 100 agentes, incluindo os que vão trabalhar, em horários escalonados e em Regime Adicional de Serviço (RAS), no patrulhamento das regiões com maior movimento no comércio.



Mais 120 policiais militares estarão nas ruas, contando os que vão atuar pelo Proeis: os PMs trabalham em horário de folga, com custo pago pela Prefeitura. O efetivo de policiais militares também tem agentes do Programa Segurança Presente, do governo do estado. Cerca de 50 veículos, entre motos, vans e carros, vão dar apoio aos agentes.



As forças de segurança atuarão preventivamente para inibir os pequenos delitos nas áreas de grande circulação de pessoas. O secretário de Ordem Pública de Niterói, Paulo Henrique de Moraes, destacou que a Operação Papai Noel é um reforço necessário para as áreas comerciais da cidade, com um planejamento conjunto nesta época do ano.



“É muito importante que as forças de segurança e órgãos públicos se unam porque serão ações para garantir a tranquilidade e o bem-estar da população. Cada um fará sua parte. A Prefeitura está atuando com a integração de sempre para dar melhores condições aos moradores”, afirmou Paulo Henrique de Moraes.