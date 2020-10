Niterói tem a menor taxa de letalidade dos últimos 17 anos

Niterói teve neste mês de setembro a menor taxa de letalidade dos últimos 17 anos, com apenas um homicídio na cidade. Os dados são do Observatório de Segurança da Prefeitura de Niterói, que analisa mensalmente os indicadores de letalidade violenta (soma das ocorrências de homicídio doloso, homicídio decorrente de oposição à intervenção policial, latrocínio e lesão corporal seguida de morte), roubo de veículos e roubo de rua (roubo a pedestres, de celulares e assalto em ônibus). A série histórica começou em 2003.



A cidade conta, há dois anos, com o Plano Municipal de Segurança Pública e o Pacto Niterói Contra a Violência, responsáveis pela redução dos índices de criminalidade na cidade. De acordo com o governo municipal, estão sendo investidos R$ 304 milhões em projetos de prevenção à violência, policiamento e Justiça, convivência e engajamento dos cidadãos e ação territorial integrada.



A Prefeitura também investiu em tecnologia e integração com as forças de segurança. A cidade conta com o Centro Integrado de Segurança Pública (CISP), operado pela Guarda Municipal, que monitora a cidade 24 horas por dia com mais de 522 câmeras instaladas em pontos estratégicos; o sistema de cercamento eletrônico, tecnologia que usa inteligência artificial e 70 câmeras para identificar carros roubados nas entradas, saídas e principais vias da cidade. Os portais emitem alertas para que o veículo seja rastreado e interceptado pela polícia.



“Em setembro, Niterói registrou a menor taxa de letalidade por conta da violência nos últimos anos. Tivemos uma redução de 94,74% na redução de homicídios e latrocínios. Em setembro do ano passado, foram registradas 19 mortes por causas violentas em 2019, e neste ano, tivemos apenas um caso, uma morte por conta da violência. Ao longo desses quase nove meses, tivemos 120 mortes a menos por causa da redução da violência, isso é muito importante”, destacou o prefeito Rodrigo Neves. De acordo com o Observatório de Segurança, setembro apresentou o menor número de vítimas entre os meses de setembro a janeiro desde 2003. No total, em 2020, foram 72 vítimas contra 190 no mesmo período de 2019, uma redução de 118 vítimas.



Além da queda na letalidade violenta, outro indicador que apresentou redução foi o de roubo de rua. Foram 92 registros no mês de setembro – uma redução de 153 casos ou -62,45% na comparação com o mesmo período de 2019. A maior redução foi na área da 76ª DP (Centro), de 83,33%; seguida da área da 77ª DP (Icaraí), com queda de 71,11%. Na área da 79ª DP (Jurujuba), houve redução de 65%; na região da 78ª DP (Fonseca) foi registrada queda de 49% nos registros; e uma redução de 36% na área da 81ªDP.



Com relação a roubo de veículos, o levantamento mostra redução de 56,92% desse crime em setembro, na comparação com o mesmo mês no ano passado. Os melhores resultados foram nas áreas da 79ª DP (Jurujuba), com redução de 80%, 81ª DP (Itaipu), com -77,78%, 77ª DP (Icaraí), com -75%. A área da 76ª DP (Centro) apresentou queda de 60% e a da 78ª DP (Fonseca) teve diminuição de 43%.



“Niterói é referência para as cidades da Região Metropolitana do Rio, e não temos dúvida de que isso vem ocorrendo por conta das inúmeras ferramentas que a Prefeitura de Niterói vem disponibilizando para as forças de segurança”, destacou o secretário do Gabinete de Gestão Integrada de Segurança de Niterói, Gilson Chagas. “Atualmente, dois terços do policiamento na cidade são garantidos por investimentos diretos da Prefeitura de Niterói por meio dos programas Niterói Presente e Proeis. Também temos o CISP, o cercamento eletrônico e os projetos do Pacto, que são ferramentas poderosas no combate à criminalidade”. O mês de setembro confirma também a tendência de queda nos registros de roubo de carga: -71,42% na comparação com o mesmo período do ano passado. No trimestre foram 19 registros desse tipo de crime em julho, 13 em agosto e somente dois em setembro.



Outro indicador com redução importante foi o de roubo a estabelecimentos: -75% na comparação com setembro de 2019. “A Prefeitura de Niterói está auxiliando as forças de segurança que atuam no município. É uma parceria que vem ajudando muito para quem está no trabalho de campo. Temos uma cidade monitorada e com diversas ferramentas disponibilizadas pelo município que estão fazendo a diferença. Por isso estamos conseguindo avançar em todas as frentes e diminuir cada vez mais os índices de criminalidade”, observa Sylvio Guerra, comandante do 12º Batalhão de Polícia Militar.



Os programas Niterói Presente e Proeis são resultado de convênios da Prefeitura com o Governo do Estado, onde o Município paga uma gratificação para policiais militares que aceitam trabalhar nas ruas de Niterói nos dias de folga. No caso do Niterói Presente, há um efetivo fixo de policiais, alguns já reformados, e agentes civis. Os programas pagos pela prefeitura colocam em média 444 homens por dia nas ruas patrulhando a cidade. Os agentes atuam em bairros como Barreto, Icaraí, Santa Rosa, Centro, Fonseca, Charitas, São Francisco e Jurujuba. A cidade investe cerca de R$ 250 milhões por ano em ações de auxílio no combate à criminalidade.



Dentro do Pacto, são desenvolvidos 18 projetos com o objetivo de reduzir a violência na cidade. Entre eles estão o Niterói Jovem Eco Social, onde cerca de 400 jovens de comunidades estão recebendo bolsas auxílio para fazer cursos profissionalizantes na Firjan e realizar reflorestamento em áreas de preservação na cidade. Outro programa é a Rede Mediar, onde líderes comunitários são capacitados para atuarem como mediadores de conflitos em suas regiões. As capacitações serão realizadas através de uma parceria entre a Prefeitura de Niterói e o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ).