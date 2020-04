Niterói tem 92 casos confirmados do Coronavírus

Em Niterói na segunda-feira (06), durante live, o prefeito Rodrigo Neves (PDT) apareceu de máscara junto com seus secretários e recomendou que as pessoas façam a higiene de lavar as mãos e para as que precisem sair as ruas, por extrema necessidade, saiam também de máscara. Niterói tem 92 casos confirmados, 17 hospitalizados, sendo 14 em Unidades de Terapia Intensiva, 36 em isolamento domiciliar sendo monitorados pela Secretaria de Saúde do Município. A cidade registra, até o momento, dois óbitos e tem 37 curados.

“São recomendações da Vigilância Epidemiológica para a fase descontrolada da expansão do novo coronavírus. O isolamento não é fácil, mas essa atitude já salvou centenas de vidas”, ressaltou o prefeito

A vice-presidente da Fundação Municipal de Saúde (FMS), Maria Célia, falou sobre a vacinação que volta hoje nas unidades de saúde.

“Chegamos hoje (ontem) a 1.000 pessoas vacinadas em suas residências. Para quem deseja a vacina deve procurar através do e-mail: vacinaidoso2020@gmail.com”, orientou Maria Célia.



Na ocasião, o secretário de Planejamento, Axel Grael, falou sobre o pagamento de R$ 500 da Renda Básica emergencial por três meses.

“Vamos oferecer três parcelas em abril, maio e junho. O pagamento será por cartões que serão distribuídos em algum lugar perto da casa do morador, vamos anunciar ainda hoje o local e quando a pessoa vai receber isso, que ai acontecer a partir do dia 20 de abril”, disse.



Já a secretária de Fazenda Giovanna Victer falou sobre o calendário a partir da próxima segunda feira (13) quando o microempreendedor individual, já cadastrado na Secretaria de Fazenda e que já recebeu e-mail adicionado receberá o cartão.



“A partir do dia 13 também você que é empresário que tem uma empresa de até 19 funcionários também pelo site da fazenda poderá cadastrar os seus empregados com os documentos e ali assinar o termo de adesão e já estará dentro do programa empresa cidadão onde será um pago os salários de até 9 funcionários”, ressaltou Giovanna afirmando que até sexta-feira (10) é o prazo de cadastramento das instituições para solicitar o crédito que vai de R$ 25mil a R$ 250mil.