Niterói tem 60% da população com imunização completa

A cidade de Niterói atingiu a marca de 436.341 pessoas vacinadas com a primeira dose da vacina contra a Covid-19 até a quarta-feira (22). Já os niteroienses que completaram o ciclo vacinal com a segunda dose ou dose única chegaram a 309.142. Comparada a população total da cidade, que é de 515.317 pessoas, de acordo com o Censo 2020, Niterói tem 84,67 % da população vacinada só com a primeira dose. Já a população com o ciclo vacinal completo chegou em 59,99 %.

Das pessoas que começaram a tomar a terceira dose, a cidade já reforçou a vacinação em 2.320 idosos.

Um novo calendário de vacinação foi divulgado pela Prefeitura de Niterói para a aplicação da dose de reforço da Covid-19. Quem tem mais de 70 anos e tomou a segunda dose há mais de seis meses não precisa seguir o calendário e já pode ir ao posto de vacinação receber a dose de reforço. Idosos acima de 70 anos que tomaram a segunda dose há 3 meses devem seguir o calendário publicado abaixo.

Até sábado (25) podem se vacinar idosos acima de 85 anos que tenham tomado a segunda dose há mais de três meses e idosos acima dos 70 anos que receberam a segunda dose há mais de seis meses.

Para receber a terceira dose, os idosos devem comparecer a um dos oito postos de vacinação disponíveis munidos de comprovantes da primeira e da segunda dose recebidas e documento de identidade. É necessário ter um intervalo de três meses ou mais da segunda dose.

O município mantém a aplicação da dose de reforço em pessoas com alto grau de imunossupressão, de qualquer idade, que tenham tomado a segunda dose há pelo menos 28 dias, de acordo com a lista divulgada pelo Ministério da Saúde. É necessário apresentar documento de identidade, CPF, comprovante de residência, comprovante de vacinação, laudo médico ou receita médica.





Locais de vacinação e endereços de vacinação:

Policlínica Sérgio Arouca – Rua Vital Brazil Filho, s/nº, Vital Brazil.

Policlínica Doutor João da Silva Vizella – Rua Luiz Palmier, 726, Barreto.

Policlínica Regional de Itaipu – Avenida Irene Lopes Sodré, s/nº, Itaipu.

Policlínica Regional Carlos Antônio da Silva – Avenida Jansen de Melo, s/nº, São Lourenço.

Policlínica Regional Doutor Guilherme Taylor March – Rua Desembargador Lima Castro, 238, Fonseca.

Policlínica Regional de Piratininga Dom Luís Orione – Rua Dr. Marcolino Gomes Candau, 111, Piratininga.

Policlínica Regional Doutor Renato Silva – Avenida João Brasil, s/nº, Engenhoca.

Drive thru na Universidade Federal Fluminense – Campus Gragoatá, Rua Alexandre Moura, 8, São Domingos.



Posto volante no Ginásio do Colégio Gomes Pereira: Rua Nilo de Freitas, 40 – Largo da Batalha

Posto volante no Campo de São Bento: Centro Cultural Paschoal Carlos Magno – Icaraí.