Niterói tem 42 casos confirmados do Coronavírus

A Prefeitura de Niterói anunciou que, até o momento, são 42 casos confirmados em residentes em Niterói, sendo que 25 em isolamento domiciliar (monitorados pela Saúde), 9 internados (dos quais 5 em UTI), 7 recuperados que já tiveram alta e 1 óbito.

Ao longo dessa semana a cidade vai receber mais de 40 mil testes para diagnóstico de Covid-19 vindos dos Estados Unidos. O anúncio foi feito pelo prefeito Rodrigo Neves neste domingo (29) como mais uma das medidas adotadas pela Prefeitura para conter o avanço da doença na cidade.

A Prefeitura de Niterói confirmou também para esta segunda (30) o retorno da vacinação contra gripe (H1N1) para idosos em todas as policlínicas da cidade que também atenderão com o sistema de drive thru. Para quem for tomar a vacina a pé, a recomendação é de manter um metro e meio de distância entre as pessoas, para evitar aglomerações e qualquer tipo de contato. Equipes do Médico de Família iram aplicar a vacina nos idosos acamados ou com dificuldade de locomoção que sejam atendidos pelo programa.