Niterói tem 2 mil refugiados políticos estrangeiros

Direitos humanos. Um conceito que, nos últimos tempos, esteve no centro de inúmeras controvérsias. Em Niterói, ao longo de 2021, este termo assumiu o protagonismo mostrando-se fundamental para garantir assistência a vítimas de violações e seus familiares. O jornal A TRIBUNA entrevistou o secretário Municipal de Direitos Humanos, Raphael Costa, que fez um balanço das ações realizadas ao longo do último ano.

Ele revelou que Niterói tem se tornado destinopara refugiados políticos vindos de países da América Latina e da África Subsaariana. A população registrada gira em torno de 2 mil pessoas, mas esse número certamente é maior, pois obter o status de refugiado junto à Polícia Federal não é simples. O secretário frisa que a pasta, junto com outros órgãos ligados ao Governo Municipal, trabalha para garantir direitos básicos a essa população, como, por exemplo, a emissão de documentos.

“Nós temos um número cada vez mais crescente de migrantes e refugiados em Niterói. Segundo dados da Polícia Federal, há, na cidade, aproximadamente 2 mil refugiados. Para conseguir esse status não é simples, então certamente há um número muito maior já que é um processos feito junto a um comitê da PF. Eles estão mais concentrados em áreas de periferia e, em sua maioria, vêm de países como Haiti, Senegal, Congo, Venezuela e Colômbia”, contou.

Ao se apresentar, Raphael Costa, que é formado em Direito pela Universidade Federal Fluminense (UFF) frisa que sua trajetória foi marcada pela relação direta com os direitos humanos até, no começo do ano passado, assumir não apenas a titularidade, mas a implantação da pasta a convite do prefeito Axel Grael (PDT).

“Sempre trabalhei com direitos humano em organizações humanitárias como a Caritas Internacional e coordenei o departamento de assuntos humanitários para a América Latina no Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais da ONU”, explicou.

Atendimento a vítimas de violações

O secretário afirma que a principal preocupação ao assumir a pasta foi o alto número de pessoas vítimas de violações de direitos em 2020. Foram registrados cerca de 6 mil casos. Dessa forma, Costa pontua que o órgão mobilizou uma equipe multidisciplinar com advogados e psicólogos a fim de garantir o atendimento a esse público.

“Nosso principal foco foi a percepção de que era preciso criar uma estrutura de acolhimento às vítimas de violação de direitos humanos. Nós buscamos alguns dados sobre violação. Niterói teve, em 2020, 6 mil vítimas de violações de direitos humanos. Há muitos casos de racismo, violência doméstica, intolerância religiosa e LGBTQIA+fobia. Em 2021 atendemos a cerca de 5 mil vítimas de violações”, pontuou.

Para este ano a ideia é ampliar os núcleos de atendimento a grupos vulneráveis. Para isso, o secretário traz uma experiência que foi bem sucedida em Medellín, na Colômbia, cidade que por anos teve de se acostumar com a violência provocada pelo narcotráfico, mas que, hoje em dia, possui situação muito mais favorável no que diz respeito à preservação dos direitos humanos.

“Em 2022 nossa prioridade é ampliar os serviços iniciados em 2021. Temos núcleos de atendimentos às vítimas de racismo, intolerância religiosa, imigrantes refugiados. Queremos ampliar esses núcleos, avançar nos núcleos de mediação comunitária, que têm uma experiência muito bem sucedida na cidade de Medellín, na Colômbia, incorporando a mediação de conflitos, que contribui com a construção de uma cultura da paz. Queremos avançar nos programas de educação em direitos humanos nas escolas”, prosseguiu o secretário, que também fez um alerta: vítimas de violações de direitos humanos podem acionar o serviço “Zap da Cidadania” por meio do número (21) 96992-9577.

Casos de violência

A Secretaria esteve em evidência em diversos momentos do ano passado ao prestar assistência a famílias de pessoas vitimadas pela violência. Raphael Costa afirma que o órgão está empenhado em ter um diálogo constante com as forças de segurança, como as delegacias de Polícia Civil e o 12º BPM (Niterói). Ele frisa que essas instituições possuem o mesmo objetivo: preservar a vida e garantir os direitos da população.

“Nós ficamos assustados com os dados de 2020 quando mais da metade dos homicídios de Niterói foram cometidos por agentes do Estado. Esse é um dado que assusta a gente e à própria polícia. Nós temos uma relação institucional, orgânica e de cooperação com o 12º BPM. Entendemos que segurança e direitos humanos não podem ser rivais, mas sim aliados. Ambos têm como objetivo garantir a vida e os direitos do cidadão”, disse.

Entre os casos atendidos pela Secretaria estão o do entregador Elias Lima de Oliveira, morto na Comunidade do Palácio, em novembro, e da menina Ana Clara Gomes Machado, morta na Comunidade do Monan Pequeno, em fevereiro. Em ambos os casos as famílias acusam a PM. Também houve episódios, como o do fotógrafo Thiago Freitas, assassinado em julho por traficantes na Comunidade do Santo Cristo. Todos foram igualmente atendidos pelo órgão.

“Nossa equipe está sempre de prontidão quando há esses casos. Nossa secretaria atendeu centenas de casos parecidos com o do Elias. Em fevereiro atendemos ao da menina Ana Clara, tivemos o Jonathan, no Fonseca, casos como o do Thiago, também do Fonseca, que foi morto pelo tráfico de drogas. Em todos esses casos, nossa função é prestar assistência à família em todas as demandas. Desde o auxílio para o sepultamento, transporte da família que precisa ir à delegacia, garantir a segurança, até o auxílio psicológico e jurídico”, destacou.

Raphael Costa também pregou que haja sempre o respeito às atribuições de cada instituição, como a da Polícia Civil em investigar casos assim. Contudo, ele destacou que no trabalho de assistência às famílias está incluso o acompanhamento das informações a fim de garantir que eventuais violações sejam esclarecidas.

“Nós respeitamos a atribuição institucional da Polícia Civil na investigação. No entanto, temos um papel, ao prestar assistência à família, de acompanhar as investigações. Temos constante diálogo com as delegacias. Muitas vezes, quando há casos em comunidades de periferia, a população tem receio de ir à delegacia por se sentir acuada. Nosso apoio dá àquelas pessoas segurança em prestar um depoimento de forma protegida porque quem aparece é a Secretaria e o cidadão fica protegido pelo anonimato”, destacou.

População de rua

Ao longo do ano de 2021, o jornal A TRIBUNA acompanhou de perto o drama vivido por moradores de rua na cidade de Niterói. Embora admita que a assistência a esse público seja atribuição da Secretaria Municipal de Assistência Social e Economia Solidária, Costa ressalta que há uma cooperação entre os órgãos nesse quesito.

“No município temos a Secretaria Municipal de Assistência Social e Economia Solidária que faz esse trabalho de acolhimento. Temos uma comunicação e cooperação diária. É uma equipe muito capacitada, muito técnica que faz uma abordagem e acolhimento. Embora seja uma situação de direitos humanos, há uma repartição institucional entre os órgãos”, disse.

Titular da pasta de Direitos Humanos discorreu sobre diversos temas, como a violência policial

Ambientes virtuais

Os ambientes virtuais também se tornaram palco de violações de direitos humanos, principalmente por meio de discursos de ódio. A Secretaria também está atenta nesse sentido e, por meio de uma parceria com a UFF, está articulando uma iniciativa para fazer esse monitoramento. A ideia é iniciar o trabalho ainda neste ano.

“Estamos construindo uma parceria com a UFF para o programa ‘LabDH’, uma iniciativa de combate às fakenews e ao discurso de ódio. A gente pretende efetivá-lo ainda esse ano para criar mecanismos e políticas públicas de combate ao discurso de ódio. Assim como na vida concreta, também há violações de direitos no âmbito virtual, portanto há necessidade de políticas públicas também para combate e atendimento a essas vítimas”, revelou.

Garantir a paz

Por fim, Raphael Costa destaca que o grande objetivo da pasta é fomentar a cultura da paz. Para que isso aconteça, ele afirma que apenas a repressão policial não é suficiente. O secretário frisa que é preciso chegar à população em vulnerabilidade por iniciativas baseadas no social.

“Nossa atribuição enquanto município é promover a cultura da paz e respeito aos direitos humanos. Temos a Rede Mediar, um grande projeto inspirado em Medellín, e incorporar essas iniciativas. Compreendemos que apenas a repressão policial, a operação bélica, não soluciona o problema. A rede, através das escolas, igrejas, ajuda a valorizar a cultura da paz”, concluiu.

Vítor d’Avila

Fotos: Isis Chaby