Niterói tem 10 vezes o número de recuperados comparado com os óbitos

Em sua batalha contra a pandemia do novo coronavírus, o município de Niterói atingiu no boletim atualizado nesta segunda-feira (25) divulgado pela prefeitura 1.688 casos de Covid-19 confirmados em moradores da cidade. Nessa nova atualização o município contabilizou 589 isolamento casos de domiciliar e sendo acompanhados pela Fundação Municipal de Saúde, 919 pacientes recuperados, 95 óbitos e 85 hospitalizados.

Rodrigo Neves, prefeito de Niterói, durante a live diária da prefeitura comemorou o número de recuperados ao afirmar que foram de 10 vezes mais em relação aos óbitos.

“A nossa performance do isolamento social neste quinto dia da transição gradual para a nova normalidade foi uma das melhores do estado. Os comerciantes e moradores acataram as determinações e trabalharam de forma ordenada e seguindo as recomendações sanitárias das autoridades”, afirmou.