Niterói tem 10 novos casos de Covid-19, em apenas um dia

A Prefeitura de Niterói atualizou os dados nesta terça-feira (31) sobre o avanço do coronavírus na cidade. Houve um aumento de 10 casos de segunda-feira (30) para terça-feira (31). Segundo a Fundação Municipal de Saúde, eram 47 casos e agora são 57, um aumento de 21,2%. Destes, 21 estão em isolamento domiciliar, 15 hospitalizados, sendo 11 em UTIs, um morto e 20 casos recuperados.

Para se preparar para o que está por vir a Fundação Municipal de Saúde (FMS) divulgou a lista dos candidatos selecionados para a gestão operacional e execução dos serviços de saúde de média e alta complexidade no Hospital Oceânico que irá atender às demandas de internação de pacientes com necessidades de suporte avançado de vida decorrente das pandemia do novo coronavírus. Niterói contabiliza 57 casos confirmados, ontem eram 47. Destes, 21 estão em isolamento domiciliar, 15 hospitalizados, sendo 11 em UTIs, um morto e 20 casos recuperados.

SÃO GONÇALO

A Vigilância Epidemiológica de São Gonçalo confirmou o primeiro óbito por Coronavírus na cidade. É o caso da professora Luciara Peçanha, 58 anos, moradora do bairro Coelho, que faleceu no último sábado (28) em um hospital particular em Niterói. Segundo o boletim epidemiológico desta terça-feira (31), o município tem 11 casos confirmados da doença e investiga 660 casos.

RIO DE JANEIRO

No Rio, a capital teve mais cinco mortes de coronavírus ontem. Para se ter uma ideia, no Estado, os casos aumentaram de 657 para 708 (7,7%). A Secretaria de Estado de Saúde (SES) confirmou que subiu para 23 o número de vítimas fatais. De acordo com a SES, outros 49 óbitos são investigados por suspeita da doença.