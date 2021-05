Niterói suspende vacinação de grupos prioritários por determinação do STF

Em cumprimento à decisão do Supremo Tribunal Federal, a secretaria municipal de Saúde de Niterói informou hoje (7) que está suspensa a vacinação de grupos prioritários como trabalhadores da Educação, da limpeza, rodoviários, agentes da Secretaria de Ordem Pública e de trânsito. Está mantida a vacinação dos grupos com comorbidades por faixa etária e pessoas com deficiência permanente conforme previsto no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19.

A decisão foi tomada após notificação feita pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro (DPRJ), que enviou um ofício para todos os prefeitos e secretários municipais de Saúde sobre a suspensão imediata da vacinação dessas categorias. Segundo o órgão, a decisão do ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), que mandou suspender os profissionais da Educação e Segurança Pública do calendário estadual de vacinação contra a Covid-19 vale também para os municípios.

No início de abril, a própria Defensoria Pública, juntamente ao Ministério Público, propôs uma ação civil pública para impugnar o decreto estadual que autorizava os municípios fluminenses a inverterem a ordem sequencial dos grupos prioritários previstos no Plano Nacional de Imunização (PNI), quando antecipou a vacinação das categorias profissionais sem qualquer motivação técnica. Ainda de acordo com a DPRJ, o documento é assinado pela Coordenadoria de Saúde de Tutela Coletiva da instituição.