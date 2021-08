Niterói suspende segunda dose da AstraZeneca após falta da vacina

Sem novas remessas do governo federal, a Prefeitura de Niterói vai suspender a vacinação da segunda dose com AstraZeneca neste sábado (14). O município vem recebendo poucas doses da vacina contra a Covid-19 nos últimos repasses do Ministério da Saúde. A vacinação da segunda dose nas pessoas que tomaram AstraZeneca será retomada nos próximos dias com a estimativa de chegada de nova remessa enviada pelo Governo do Estado e Ministério da Saúde. A aplicação da segunda dose de CoronaVac e Pfizer segue normalmente na cidade. As pessoas que apresentaram reação adversa à vacina AstraZeneca podem optar pela Pfizer como segunda dose.

Niterói prossegue com a imunização da primeira dose da população geral a partir de 22 anos, neste sábado. A aplicação das doses ocorrerá das 8h às 12h, com entrada até 11h30, nas Policlínicas de Piratininga e do Barreto, além do drive-thru no Campus da UFF, no Gragoatá.

Durante a semana, a imunização acontece em 10 pontos distribuídos pelo Município, com entrada liberada das 8h às 16h, e aplicação das vacinas até 17h. No Campo de São Bento, a imunização vai até as 16h. Para as gestantes, lactantes e puérperas, a imunização ocorre em três locais: Policlínica Regional Sérgio Arouca (Vital Brazil), Policlínica Regional Carlos Antônio da Silva (São Lourenço) e Policlínica Regional de Itaipu.