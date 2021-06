Niterói suspende aulas presenciais do Ensino Médio, mas as do Ensino Fundamental seguem normais

Dentro das medidas de transição para o novo normal divulgadas nesta quarta-feira (2), a Prefeitura de Niterói anunciou o protocolo para as aulas presenciais. De acordo com a publicação do Diário Oficial do município, as aulas para turmas de Ensino Fundamental seguem liberadas. Mas passam a ficar suspensas as aulas de Ensino Médio e superiorna forma presencial “até que seja atingido indicador Amarelo Nível II” .

Também estão suspensas as aulas presenciais de cursos de idiomas, esportes, música, preparatórias, profissionalizantes, preparatórios e autoescolas. Veja abaixo a relação do que se encontra liberado e do que está suspenso.

Aulas presenciais liberadas:

As aulas nas instituições educacionais e estabelecimentos de ensino

situados no Município de Niterói se sujeitam às seguintes regras:



Educação infantil

Ensino fundamental 1 – Turmas de 1º, 2º e 3º ano

Ensino fundamental 1 – Turmas 4º e 5º ano

Ensino fundamental 2 – Turmas de 6º a 9º ano

Aulas presenciais que se encontram SUSPENSAS a partir desta quarta (2):

Ensino médio e superior.

Estabelecimentos de ensino de esportes, música, arte e cultura, cursos de

idiomas, cursos livres, preparatórios e profissionalizantes e centro de treinamento e

de formação de condutores.

Em ambas as situações onde as aulas presenciais se encontram suspensas, a volta só será liberada quando Niterói voltar ao indicador Amarelo Nível II. Até lá, apenas o estudo em formato remoto será permitido.