‘Niterói Solidária’ segue ajudando pessoas em situação de vulnerabilidade

Os alimentos não perecíveis e itens de higiene e limpeza continuam sendo arrecadados pela Campanha Niterói Solidária para ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade social na cidade. As doações são entregues nos postos de vacinação contra a Covid-19. A campanha já arrecadou mais de 40 toneladas de alimentos e já distribuiu quase 30 toneladas nos mais de 2.300 kits entregues. As doações podem ser entregues de segunda a sábado durante o hosrário de funcionamento do posto.

Os kits são montados com alimentos como arroz, feijão, café, macarrão, sal, açúcar, fubá ou algum outro tipo de farinha, enlatados, achocolatado, leite, óleo e biscoito. Produtos como shampoo, condicionador, sabonete, absorvente, fraldas, álcool, desinfetante, água sanitária e detergente também são bem vindos. É importante reforçar que a Covid-19 é uma doença que necessita de uma maior higiene para evitar a contaminação.

A campanha é uma iniciativa que envolve diretamente várias secretarias e dezenas de funcionários da prefeitura na logística da operação, como os voluntários da Defesa Civil, os agentes das secretarias de Direitos Humanos, de Assistência Social, de Conservação e Serviços Públicos, das administrações regionais e da Ordem Pública, onde os alimentos são armazenados.

A Prefeitura de Niterói vem, desde abril de 2020, realizando ações para minimizar os impactos causados pela pandemia com a distribuição de mais de 100 mil cestas básicas e dos cartões com recarga mensal de R$ 500 entregues a mais de 50 mil pessoas. Os benefícios foram prorrogados até julho. O investimento já passou dos R$ 600 milhões.