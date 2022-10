Niterói Solidária entrega kits de alimentos às instituições cadastradas

Desde o início da campanha, já foram arrecadadas mais de 80 toneladas de alimentos, produtos de limpeza, higiene e artigos de frio

A Campanha Niterói Solidária fez, nesta quarta-feira (19), mais uma entrega de kits com os alimentos arrecadados nos eventos pela cidade para três entidades. As doações serão entregues para 22 instituições cadastradas pelo chamamento público promovido pela Prefeitura de Niterói. Desde o início da Niterói Solidária, já foram arrecadadas mais de 80 toneladas de alimentos, além de produtos de limpeza, higiene e artigos de frio.



Coordenadora voluntária da campanha e primeira-dama do município, Christa Vogel, destacou a emoção de entregar as doações para quem precisa.



“É emocionante ver as doações dos niteroienses chegando à mesa das famílias que mais precisam. Em cada cesta básica entregue, vai um pouco de carinho, afeto e solidariedade de todos que estão colaborando com essa causa. A Niterói Solidária continua forte e atuante. Em novembro, teremos mais eventos na cidade e contamos com a ajuda e empatia de cada um”.



A Campanha Niterói Solidária foi lançada em 7 de abril de 2021 com o objetivo de ajudar famílias que não foram atendidas pelos programas sociais da Prefeitura de Niterói e que se encontravam em situação de vulnerabilidade em razão da pandemia. Durante mais de um ano, alimentos e produtos de higiene foram entregues em diversas regiões da cidade por intermédio das instituições cadastradas por chamamento público.



“Preciso agradecer a população de Niterói que demonstra, mais uma vez, ser solidária com essa campanha, iniciada durante a pandemia da Covid-19. Sabemos que o Brasil vive um momento de desigualdade social e crise econômica muito grande e movimentos como esse para fomentar a ajuda a quem precisa é fundamental para construirmos uma sociedade justa e fraterna. É importante a participação das entidades que entregam as doações para as pessoas que mais necessitam para que a gente combata a fome de imediato para que as pessoas tenham dignidade”, disse Rafael Adonis, secretário Municipal de Direitos Humanos.



O vice-presidente da Associação de Moradores, Tomires Barbosa, recebeu 20 kits doados para o Centro Pró-Melhoramento do Caramujo.



“O nosso bairro tem o menor IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) da cidade. Temos em torno de 16 mil pessoas vivendo aqui. O Caramujo é conhecido também como um complexo porque agrupa diversas outras comunidades. A necessidade é enorme, então um projeto como esse, que pode ajudar a minimizar o sofrimento das famílias mais necessitadas é de grande importância. Nós da Associação de Moradores conhecemos as dificuldades e nos sentimos incapazes por falta de recursos, então essas doações são importantes e esperamos que as pessoas se sensibilizem cada vez mais para doar”.



Nesta quarta-feira, além do Centro Pró-Melhoramento do Caramujo, também receberam doações o Grupo Diversidade de Niterói e a Associação de Assistência Social Coração de Jesus. A campanha também recebeu donativos para ajudar às vítimas dos municípios do Rio de Janeiro que foram gravemente afetados pelas chuvas, como Petrópolis, e também arrecadou artigos de frio, doados pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Economia Solidária para famílias em situação de vulnerabilidade.