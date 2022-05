Niterói será sede do Congresso de Trilhas em 2023

O prefeito de Niterói Axel Grael esteve presente no Centro Cultural Oscar Niemeyer, em Goiânia (GO), no último sábado (28), para participar do 1° Congresso Brasileiro de Trilhas. Niterói que contribuiu com a organização do encontro, sediará a segunda edição do evento em 2023.

Durante o evento foi assinada a Carta do Goyazes, que busca consolidar as políticas públicas de implementação e gestão das trilhas de longo curso. Também foram apresentadas inciativas da cidade que ajudaram a tornar Niterói referência na integração das áreas protegidas.

Por meio de suas redes sociais o prefeito afirmou que foi muito importante debater sobre essa agenda e que isso fortalece a ação de valorizar os parques e territórios protegidos.

“O fato de termos mais da metade do território protegido é motivo de orgulho. Esse evento oferece a dimensão das estratégias de implantação de trilhas, fazendo com que cada iniciativa local ganhe escala e faça sentido em torno de uma estratégia maior. Isso fortalece a ação de todos para ampliar as políticas públicas voltadas para a valorização dos parques e conectividade entre os territórios protegidos”, disse o prefeito, através de sua conta nas redes sociais.