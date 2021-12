Niterói será a primeira cidade do estado a receber eMuseu Itinerante do Esporte

Uma carreta itinerante foi projetada para levar ao público a oportunidade de se divertir com experiências imersivas e conhecer um pouco mais sobre a memória do esporte brasileiro. Na segunda-feira (13), a partir das 10h, Niterói será o primeiro município a recebe-la, que ficará estacionada na Concha Acústica até o dia 17 de dezembro (sexta-feira). Na parte interna da carreta, o visitante terá a chance de interagir com um holograma de Magic Paula, uma das maiores jogadoras de basquete de todos os tempos, e sentir-se parte de diferentes modalidades esportivas com vídeos imersivos e simuladores de skate, bicicleta e surfe, entre outras atrações. Do lado externo, a ideia é oferecer ao público a possibilidade de práticas esportivas amadoras, clínicas com atletas e ex-atletas e oficinas com cartilhas educativas de modalidades como esgrima, basquete, atletismo e vôlei.A Plataforma para criação de exposições e galerias virtuais, o eMuseu do Esporte, fará um roadshow e percorrerá nove municípios entre os meses de dezembro e março de 2022, em uma experiência imersiva para preservar a memória do esporte brasileiro. A carreta tem 13,50 metros de comprimento e ficará cerca de uma semana em cada cidade até o fim do projeto, que será documentado em vídeo. A iniciativa do eMuseu tem o objetivo de celebrar a memória do esporte e seu legado em um formato inédito e colaborativo. Atualmente, o eMuseu do Esporte (www.emuseudoesporte.com.br) possui 13 galerias virtuais permanentes e 11 exposições, com um total de 24 ambientes diferentes, em uma plataforma 3D