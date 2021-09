Niterói segue vacinando idosos e anuncia nova metodologia

Na live semanal realizada pela prefeitura, o secretario de saúde, Rodrigo Oliveira, informou que a cidade segue aplicando a dose de reforço dos idosos acima de 70 anos que tomaram a segunda dose há pelo menos seis meses. Os adolescentes a partir de 12 anos que não tomaram a primeira dose também podem procurar uma unidade de saúde

“A cidade está em repescagem permanente. Niterói fez um grande esforço para a vacinação e fomos uma das primeiras cidades a chegar na idade de 12 anos. Portanto procurem a unidade mais próxima, com documento para se vacinar. E quem já tomou a primeira dose, não esqueça que a imunização só está completa com a segunda dose, quando necessária”, disse o secretário.

O prefeito Axel Grael disse que na próxima terça-feira (14) vai anunciar uma nova metodologia. “Vamos conversar com a população sobre isso em uma live. São medidas para administrar melhor esse período de superação pós imunização. Estamos chamando de Gerenciamento do Novo Normal. Isso não quer dizer que já nos livramos da pandemia. Mas estamos chegando em um novo momento com o avanço da imunização na cidade.”

BENEFÍCIOS SERÃO PAGOS A PARTIR DE AMANHÃ

A secretária de Planejamento Orçamento e Modernização da Gestão, Ellen Benedetti, disse que as recargar dos benefícios serão mantidas nesse mes para os beneficiários do Renda Básica Temporária.

“O pagamento será feito a partir de amanhã (10) e seguirá até o domingo (12) será realizada a recarga do Renda Básica Temporário para pessoas que estão no Cadastro Único. Segunda-feiraa (13) e terça-feira (14) a recaarga feita será para pessoas que tem filhos matriculados na rede municipal de educação.Na quarta-feira (15) o pagamento é para as categorias profissionais que estão no programa Busca Ativa”, explicou Ellen Benedetti.