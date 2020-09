Niterói segue reduzindo os índices de criminalidade de acordo com o Observatório de Segurança

De acordo com os números do Observatório Municipal de Segurança, referentes ao mês de agosto, a cidade de Niterói continua obtendo redução expressiva nos números dos indicadores de violência na região, resultado em grande parte pela integração do trabalho realizado pelas polícias Civil e Militar, além do Programa Niterói Presente.

“Mais um mês seguido de redução expressiva da violência em Niterói. Em agosto redução da letalidade violenta (- 50%) ; do roubo de veículos (-60%); roubo a pedestres (- 68%) e estabelecimento comercial (- 72%). Desde que iniciamos o Plano Pacto Niterói contra a Violência, elaborado com a participação da sociedade civil e polícias, estamos há três anos reduzindo sistemática e continuamente a criminalidade em nossa cidade. Parabéns a todos coordenadores do Pacto e forças públicas !”, afirmou o prefeito Rodrigo Neves nas redes sociais.

De acordo com o Observatório de Segurança, o mês de agosto desse ano, a cidade de Niterói obteve um marco, com os menores índices de ocorrências de roubos a pedestres dos últimos 20 anos. Ações de prevenção, integração, inteligência e reforço ao policiamento reduziram a violência e a criminalidade em Niterói. Em 2020 são menos 1.397 ocorrências de roubo a pedestres. “Estamos no caminho certo para uma Niterói cada vez mais segura. Em agosto/20 melhor resultado na redução roubo de veículos dos últimos 20 anos ! Com investimento expressivo em inteligência no CISP e cerco eletrônico total, reforço ao policiamento e Guarda Municipal, Niterói obteve melhor resultado da Região Metropolitana”.

“Nesse ano foram menos 776 veículos roubados em Niterói. Vamos seguir investindo firme em segurança pública, nas ações de prevenção, inteligência, integração das polícias e Guarda Municipal, e de reforço ao policiamento. A Niterói que queremos também é uma Niterói cada vez mais segura”, afirmou.

No levantamento nos últimos 2 anos, a cidade conseguiu baixar o número de ocorrências de roubos de rua, baixando de 479 ocorrências, em março de 2018, para 77, em agosto de 2020. Ainda em relação ao roubo de veículos, significou uma queda de 68, 79%, a maior redução entre outros municípios: Maricá (-40,83%), Itaboraí (-58,88%), São Gonçalo (-58,51%), e Rio-Capital (-32,89%).