Niterói sediará competição de barcos movidos a energia solar

A Prefeitura de Niterói e o Núcleo Interdisciplinar para o Desenvolvimento Social (NIDES) da UFRJ vão realizar entre os dias 16 e 22 de março uma competição com barcos movidos a energia solar na enseada de São Francisco. O evento é mais uma etapa do Desafio Solar Brasil (DSB), projeto de extensão da Universidade Federal do Rio de Janeiro que reúne estudantes, técnicos e professores em equipes de todo o país, a bordo dos seus protótipos de embarcações movidas a energia solar.

Os barcos são construídos especificamente para essa competição, que terá como ponto de concentração a praça do Radioamador. Segundo os organizadores, 15 equipes estarão competindo para descobrir quem tem o melhor desempenho e domínio sobre a montagem e construção de embarcações movidas a energia solar, estratégias de competição, organização e gerenciamento energético.

A competição prevê uma prova pela manhã e uma prova no período da tarde durante toda semana. O público poderá visitar a área do paddock e conhecer de perto as embarcações, além de participar de atividades de extensão, palestras e exposição de vídeos que ocorrerão em paralelo com as provas.

Foto: Desafio Solar Brasil (DSB)