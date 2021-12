Niterói sediará campeonatos de Canoa Havaiana em 2022

Niterói receberá, já no começo de 2022, o Campeonato Estadual de Sprint de Canoa Havaiana, nos dias 29 e 30 de janeiro e, o Campeonato Brasileiro de Sprint de Canoa Havaiana nos dias 11, 12 e 13 de fevereiro. Os eventos ocorrerão na praia de São Francisco sempre a partir das 7h.

As inscrições estão abertas pelo site www.vaarj.com.br para as duas competições. O formato Sprint terá categorias em disputa em distâncias de 250m, 500m, 1.000m e 1.500m distribuídos desde atletas juvenis, por idade, paratletas e categorias por idade em barcos OC6 (até seis tripulantes) e V1 (individual).

“Niterói é considerada a capital nacional do esporte, possui mais de 40 clubes distribuídos em seu litoral, desde o centro às praias oceânicas. Atletas dos diversos estados do Brasil participarão do Campeonato Brasileiro em busca de uma vaga para o Mundial que ocorrerá no mês de agosto em Londres. Para os atletas do RJ será a oportunidade de se prepararem para o Brasileiro nas mesmas raias da disputa do Estadual”, disse Tiago Martins, organizador do evento.