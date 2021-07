Niterói se aproxima dos 60% da população vacinada

O Painel de Vacinação contra a Covid-19 em Niterói marcou 107.023 pessoas com o ciclo vacinal completo na noite da última quinta-feira (1º), sendo 102.751 com a segunda dose e 4.272 com a dose única. Já são 20,8 % da população, apta para se vacinar, com a imunização alcançada. Tomaram a primeira dose 295.202 pessoas, ou seja, 57,28 % da população.

“Esses números, apesar de bons, estão longe de nos fazerem relaxar ou diminuir o ritmo, sabemos que ainda temos um importante caminho a percorrer até que todos estejam seguros contra o Coronavírus. Nosso principal objetivo é vacinar todos o mais rápido possível, no ritmo que a chegada de vacinas permitir, sem deixar ninguém para trás”, disse a prefeitura em publicação na rede social.

No sábado (3) segue a vacinação das pessoas a partir de 40 anos. Na segunda-feira (5) inicia a vacinação de quem tem a partir de 39 anos.

CALENDÁRIO

03/07 – a partir de 40 anos

05, 06 e 07/07 – a partir de 39 anos

08, 09 e 10/07 – a partir de 38 anos

12, 13 e 14/07 – a partir de 37 anos

15, 16, e 17/07 – a partir de 36 anos

19, 20, 21/07 – a partir de 35 anos

22, 23 e 24/07 – a partir de 34 anos

26, 27 e 28/07 – a partir de 33 anos

29, 30 e 31/07 – a partir de 32 anos