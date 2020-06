Niterói se aproxima de 3000 casos de Covid-19

O município de Niterói atingiu no boletim atualizado nesta segunda-feira (01/06), 2.994 casos de Covid-19 confirmados em moradores da cidade. São 290 casos a mais em relação a ontem, quando a cidade registrou 2.704 casos. Há ainda 1140 pessoas em isolamento domiciliar, sendo acompanhados pela Fundação Municipal de Saúde, 110 hospitalizados e 1.625 recuperados e 119 óbitos.

O prefeito informou que os casos devem seguir aumentando nos próximos dias por conta do programa de testagem massiva em moradores de Niterói através dos testes rápidos, que foram iniciados no dia primeiro de maio. que já foram realizados mais de 10 mil testes em moradores da cidade

Na quarta-feira, será iniciado o sistema drive-thru de testagem na cidade, inclusive em pessoas com sintomas leves de uma gripe. Será necessário baixar o aplicativo “DADOS DO BEM”, preencher o cadastro e informar sua condição de saúde. O sistema irá agendar um dia e hora para o comparecimento a um dois dois postos de testagem, na saída do túnel Charitas- Cafubá ou na praia de São Francisco.