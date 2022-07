O som é pesado, a presença do heavy metal é nítida, guitarras lancinantes, vocais guturais e fortes que batem de frente com a ideia de Raul Seixas de que o diabo é o pai do rock.

O rock gospel é hard rock focado em letras inspiradas na fé cristã, geralmente voltadas para Jesus Cristo. No Brasil, o gênero abrange músicas religiosas tendo o protestantismo como destaque, tendo a frente, em alto e contundente volume guitarra, baixo, bateria e teclado.

Os cultos religiosos tendo o rock como trilha sonora já são tradição, por exemplo, entre os muçulmanos. Dezenas de bandas no Afeganistão, Paquistão e em vários outros países do Oriente Médio defendem a sua fé. Em Israel, outras dezenas de vozes distorcidas cultuam Jeová.

A banda niteroiense Guerreiros de Deus vem se destacando no cenário do Rock Gospel Nacional, com estilo, letras fortes e personalidade. Os shows sempre lotados mostram que o sucesso avança. A temática das letras aborda também o cotidiano atual, mudança de vida e guerras interiores.

Neste junho a banda está lançando o seu primeiro clipe gravado na Fortaleza de Santa Cruz. Banda.

“A canção a Ira de Deus é um alerta para todos nós sobre a maneira que iremos passar por este mundo. Muitos levam a vida como se tudo acabasse na Terra, porém estamos aqui de passagem e o nosso lugar é no céu!” relata Bruno Dantas, baterista da banda.

Nas guitarras Felipe Rabelo, autor da música, sugere: “Não deixe que as aflições deste mundo acabem com a tua esperança, volte os teus olhos para Deus, confia nEle e verás a transformação na tua vida.”

“A ira de Deus” está disponível em todas as plataformas de streaming e o clipe disponível no canal da banda Guerreiros de Deus no YouTube.