Niterói, São Gonçalo e Maricá recebem ‘kit intubação’

Nessa segunda-feira (19) será liberada mais uma remessa com mais 279 mil unidades de medicamentos do “kit intubação” enviadas pelo Ministério da Saúde para Secretaria de Estado de Saúde (SES), com destino para 70 hospitais de vários municípios do Rio. Entre esses estão as cidades de Niterói, São Gonçalo e Maricá, além da capital e mais 34 outras cidades.

A SES garante que com as últimas entregas de sedativos e bloqueadores o quantitativo compõe o estoque de medicamentos para o período estimado de até dez dias de atendimento. Na semana passada, mais de 94 mil unidades de medicamentos foram disponibilizadas a 75 hospitais, para uso destinado a pacientes com Covid-19 em leitos SUS.

De acordo com a SES o lote é composto por cisatracúrio, besilato 10mg; fentanila, citrato 0,05 mg/ml; midazolam 5 mg/ml; e propofol 10 mg/ml. Cinco helicópteros vão usar a base do Grupamento Aeromóvel da Polícia Militar e do 12º BPM para levar os medicamentos para os municípios.

“Todos os esforços estão voltados para salvar vidas, e este momento requer muito planejamento e uso consciente dos medicamentos. A SES tem se dedicado para que as unidades não fiquem desabastecidas, tendo inclusive feito a aquisição dos medicamentos, que devem ser comprados pelas próprias gestões das unidades. Contudo, é preciso também que os gestores dos hospitais destinem o uso desses medicamentos de forma prioritária aos pacientes que necessitam de intubação dentro do protocolo do tratamento da Covid-19. O cenário é preocupante, não só no Estado do Rio de Janeiro, como em todo o país, mas estamos trabalhando diuturnamente para solucionar esta questão com legalidade e a agilidade necessária”, ressalta o secretário de Estado de Saúde, Carlos Alberto Chaves.